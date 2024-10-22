Минимальные баллы ЕГЭ в 2025–2026 году: сколько нужно, чтобы поступить в вуз

Posted 22 октября 2024, 11:16
Published 22 октября 2024, 11:16
Modified 22 октября 2024, 11:18
Updated 22 октября 2024, 11:18
Как указано в документе, размещенном для общественного обсуждения, минимальные баллы по общеобразовательным предметам остаются прежними, что, безусловно, важно для будущих абитуриентов.
Планируется установить следующие проходные баллы для сдачи ЕГЭ:
Эти пороги аналогичны тем, которые были установлены на 2024/2025 учебный год, согласно приказу Минпросвещения России от 18 сентября 2023 года.
Несмотря на сохранение большинства значений, для одного предмета предусмотрены изменения. В 2025/2026 учебном году минимальный балл по русскому языку увеличится на два пункта по сравнению с предыдущим годом. Это решение, в первую очередь, отражает стремление Министерства поднять уровень знаний по данному предмету среди выпускников.
Для обществознания, наоборот, минимальный порог будет снижен с 45 до 42 баллов. Это изменение, возможно, связано с изменениями в образовательных программах и спецификой подготовки абитуриентов.
Кроме этого, в Минпросвещения уже рассматривают возможность изменения перечня предметов, необходимых для поступления. Например, планируется исключение иностранного языка из обязательных для специальностей «экономика» и «менеджмент». Для будущих учителей может быть введен обязательный ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать, а для технических специальностей — ЕГЭ по физике.