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Posted 22 октября, 11:16

Published 22 октября, 11:16

Modified 22 октября, 11:18

Updated 22 октября, 11:18

Сдача экзамена

Минимальные баллы ЕГЭ в 2025–2026 году: сколько нужно, чтобы поступить в вуз

22 октября 2024, 11:16
Фото: 1MI
Сдача экзамена

Минпросвещения РФ утвердило минимальные даты для сдачи ЕГЭ в 2025–2026 годах

Министерство просвещения России обнародовало проект приказа, касающегося минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные министерству вузы на 2025/2026 учебный год.

Как указано в документе, размещенном для общественного обсуждения, минимальные баллы по общеобразовательным предметам остаются прежними, что, безусловно, важно для будущих абитуриентов.

Планируется установить следующие проходные баллы для сдачи ЕГЭ:

Минимальные баллы ЕГЭМинимальные баллы ЕГЭ
Минимальные баллы ЕГЭ. Фото: проект приказа

Эти пороги аналогичны тем, которые были установлены на 2024/2025 учебный год, согласно приказу Минпросвещения России от 18 сентября 2023 года.

Несмотря на сохранение большинства значений, для одного предмета предусмотрены изменения. В 2025/2026 учебном году минимальный балл по русскому языку увеличится на два пункта по сравнению с предыдущим годом. Это решение, в первую очередь, отражает стремление Министерства поднять уровень знаний по данному предмету среди выпускников.

Для обществознания, наоборот, минимальный порог будет снижен с 45 до 42 баллов. Это изменение, возможно, связано с изменениями в образовательных программах и спецификой подготовки абитуриентов.

Кроме этого, в Минпросвещения уже рассматривают возможность изменения перечня предметов, необходимых для поступления. Например, планируется исключение иностранного языка из обязательных для специальностей «экономика» и «менеджмент». Для будущих учителей может быть введен обязательный ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать, а для технических специальностей — ЕГЭ по физике.

Новые правила сдачи ЕГЭ: что изменится и к чему готовиться
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