Минимальные баллы ЕГЭ в 2025–2026 году: сколько нужно, чтобы поступить в вуз

Кроме этого, в Минпросвещения уже рассматривают возможность изменения перечня предметов, необходимых для поступления. Например, планируется исключение иностранного языка из обязательных для специальностей «экономика» и «менеджмент». Для будущих учителей может быть введен обязательный ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать, а для технических специальностей — ЕГЭ по физике.