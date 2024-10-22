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Posted 22 октября, 03:11

Published 22 октября, 03:11

Modified 22 октября, 03:13

Updated 22 октября, 03:13

Водители стоят в пробках

Новосибирск сковали огромные пробки — в чем причина и куда лучше не ехать

22 октября 2024, 03:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Водители стоят в пробках

Новосибирск сковали огромные пробки из-за массовых ДТП

В Новосибирске образовались дорожные заторы, о чем свидетельствуют данные 2ГИС.

Утром 22 октября сильно загружена улица Большевистская на правом берегу в Октябрьском районе. Там произошла авария в среднем ряду, в сторону Речного вокзала. Также автомобилисты стоят из-за ДТП на улице Ипподромская, Красном проспекте, Октябрьской магистрали.

Октябрьский мост загружен в сторону правого берега, но на небольшом участке. А вот на Димитровском мосту впервые свободное движение. Новосибирцы даже не могут сдержать эмоции:

«Я что сплю? Зеленый мост???», — указывая на свободный проезд.

На левом берегу заторы образовались на Станционной улице, Немировича-Данченко, Титова, Станиславского. Там произошло куда меньше ДТП, чем на правом берегу.

Фото: 2ГИС
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Авария
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