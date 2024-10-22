Новосибирск сковали огромные пробки — в чем причина и куда лучше не ехать

Posted 22 октября, 03:11
Published 22 октября, 03:11
Modified 22 октября, 03:13
Updated 22 октября, 03:13
Утром 22 октября сильно загружена улица Большевистская на правом берегу в Октябрьском районе. Там произошла авария в среднем ряду, в сторону Речного вокзала. Также автомобилисты стоят из-за ДТП на улице Ипподромская, Красном проспекте, Октябрьской магистрали.
Октябрьский мост загружен в сторону правого берега, но на небольшом участке. А вот на Димитровском мосту впервые свободное движение. Новосибирцы даже не могут сдержать эмоции:
«Я что сплю? Зеленый мост???», — указывая на свободный проезд.
На левом берегу заторы образовались на Станционной улице, Немировича-Данченко, Титова, Станиславского. Там произошло куда меньше ДТП, чем на правом берегу.