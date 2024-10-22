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Posted 22 октября, 10:21

Published 22 октября, 10:21

Modified 22 октября, 10:23

Updated 22 октября, 10:23

Выплаты для пенсионеров

Новые льготы для пенсионеров: за что предлагают получать выплаты

22 октября 2024, 10:21
Фото: 1MI
Выплаты для пенсионеров

Новосибирский депутат предложил ввести новую льготу для пенсионеров

В Новосибирске предложили ввести новую льготу для пенсионеров и инвалидов, связанную с обязательной установкой газоанализаторов в многоквартирных домах, подключенных к газовым сетям.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За Правду» Александр Аксененко. Он направил письмо в Минстрой с предложением разработать субсидии для уязвимых категорий граждан, чтобы компенсировать стоимость установки данных приборов.

В своем обращении он подчеркнул, что установка газоанализаторов станет важной мерой безопасности, которая способна предотвратить трагедии, связанные с утечкой газа. Однако стоимость установки может оказаться значительной для пенсионеров и инвалидов — она варьируется от 3,5 до 5,5 тысяч рублей. Для поддержки этих категорий граждан депутат предложил компенсировать затраты за счет субсидий, эквивалентных сумме взносов за капитальный ремонт.

Инициатива об обязательной установке газоанализаторов уже получила поддержку в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Это решение продиктовано необходимостью предотвращения газовых аварий, подобных трагедии, произошедшей в Новосибирске на улице Линейной в 2023 году, когда из-за утечки газа в жилом доме погибли 15 человек.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Выплаты#Пенсионеры#Субсидии#Инвалиды#Социальная поддержка
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