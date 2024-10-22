Новые льготы для пенсионеров: за что предлагают получать выплаты

В своем обращении он подчеркнул, что установка газоанализаторов станет важной мерой безопасности, которая способна предотвратить трагедии, связанные с утечкой газа. Однако стоимость установки может оказаться значительной для пенсионеров и инвалидов — она варьируется от 3,5 до 5,5 тысяч рублей. Для поддержки этих категорий граждан депутат предложил компенсировать затраты за счет субсидий, эквивалентных сумме взносов за капитальный ремонт.