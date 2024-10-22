Овсянка, сэр! Что важно знать о кашах прежде чем их готовить

Несмотря на множество полезных свойств, каши могут иметь и некоторые отрицательные стороны. Чрезмерное употребление каш, особенно тех, что содержат много углеводов, может привести к набору лишнего веса. Кроме того, некоторые каши с высоким гликемическим индексом, такие как манная и белый рис, могут способствовать резкому скачку уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию.