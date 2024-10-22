Пенсионерам предлагают работу за 100 тысяч — где столько платят

Posted 22 октября, 06:11
Published 22 октября, 06:11
Modified 22 октября, 06:13
Updated 22 октября, 06:13
На рынке труда в регионе есть большое предложение вакансий для пенсионеров. Людям пожилого возраста предлагают работать разнорабочими, кассирами, консультантами, поварами. Средняя зарплата на этих должностях составляет от 40 до 46 тысяч рублей.
Как пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на данные сервиса по поиску работу, есть профессии, где готовы ежемесячно платить от 100 тысяч рублей. Например, сейчас требуются водители-экспедиторы с зарплатой в 105 тысяч рублей. Водителям ГАЗелей предлагают 85 тысяч рублей, а комплектовщикам — 76 тысяч рублей.
Для пожилых людей готовы менять условия труда: делать гибкий график, частичную занятость или удаленную работу. Ранее аналитики назвали самую дефицитную профессию.