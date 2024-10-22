Пенсионерам предлагают работу за 100 тысяч — где столько платят

Как пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на данные сервиса по поиску работу, есть профессии, где готовы ежемесячно платить от 100 тысяч рублей. Например, сейчас требуются водители-экспедиторы с зарплатой в 105 тысяч рублей. Водителям ГАЗелей предлагают 85 тысяч рублей, а комплектовщикам — 76 тысяч рублей.