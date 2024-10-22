Поезд Деда Мороза приедет в Новосибирск — каждый год к нему собирается очередь

Posted 22 октября, 07:59
Published 22 октября, 07:59
Modified 22 октября, 08:01
Updated 22 октября, 08:01
Новосибирцы и гости города снова могут окунуться в волшебство зимнего праздника: 18 декабря 2024 года в Новосибирск прибудет поезд Деда Мороза. Это уникальное мероприятие, ставшее ежегодной традицией, привлекает семьи с детьми и всех, кто хочет ощутить настоящую новогоднюю атмосферу.
Попасть на поезд Деда Мороза можно по билетам, которые можно приобрести на официальном сайте РЖД или на портале поезда. Билеты будут доступны за 30 дней до прибытия поезда с 09:00 по московскому времени.
Стоимость билетов:
В стоимость включены встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, экскурсия по передвижной резиденции, чаепитие и подарки для детей. Отдельно оплачивается театральное представление.
Прибытие поезда на вокзал Новосибирск-Главный пока не запланировано. В прошлом году он прибыл на вокзал в 11:30 и пробыл в городе до 15:30.
Маленьких гостей ждет:
Для тех, кто не успел приобрести билеты, будет возможность посмотреть на поезд снаружи и поприветствовать Деда Мороза, когда он выйдет к гостям.
Путешествие поезда Деда Мороза начнется11 ноября 2024 года в Великом Устюге, и к моменту прибытия в Новосибирск он уже посетит такие города, как Екатеринбург, Тюмень, Омск и Кемерово. После Новосибирска поезд отправится в Челябинск, Уфу и Самару. Всего в этом году маршрут Деда Мороза охватит 63 города. В прошлом году станций было гораздо больше — 83.