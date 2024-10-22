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Posted 22 октября, 07:59

Published 22 октября, 07:59

Modified 22 октября, 08:01

Updated 22 октября, 08:01

Поезд прибудет в Новосибирск

Поезд Деда Мороза приедет в Новосибирск — каждый год к нему собирается очередь

22 октября 2024, 07:59
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Поезд прибудет в Новосибирск

Стало известно, когда в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза

В Новосибирск в 2024 году снова приедет поезд Деда Мороза, рассказали в РЖД.

Новосибирцы и гости города снова могут окунуться в волшебство зимнего праздника: 18 декабря 2024 года в Новосибирск прибудет поезд Деда Мороза. Это уникальное мероприятие, ставшее ежегодной традицией, привлекает семьи с детьми и всех, кто хочет ощутить настоящую новогоднюю атмосферу.

Где купить билет

Попасть на поезд Деда Мороза можно по билетам, которые можно приобрести на официальном сайте РЖД или на портале поезда. Билеты будут доступны за 30 дней до прибытия поезда с 09:00 по московскому времени.

Стоимость билетов:

  • Детский билет (6-13 лет) — 2 450 рублей (в прошлом году стоимость составляла 1 980 рублей).
  • Детский билет с сопровождением (3-5 лет и взрослый) — цена пока не известна (в прошлом году стоимость составляла 2 450 рублей).

В стоимость включены встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, экскурсия по передвижной резиденции, чаепитие и подарки для детей. Отдельно оплачивается театральное представление.

Программа мероприятия

Ажиотаж в 2023 годуАжиотаж в 2023 году
Ажиотаж в 2023 году. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Прибытие поезда на вокзал Новосибирск-Главный пока не запланировано. В прошлом году он прибыл на вокзал в 11:30 и пробыл в городе до 15:30.

Маленьких гостей ждет:

  • Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
  • Кукольное представление в вагоне-театре (оплачивается отдельно).
  • Чаепитие с праздничными сладостями.
  • Посещение сувенирной лавки и возможность приобрести новогодние подарки.
  • Фото-сессия в специально оформленном купе.

Для тех, кто не успел приобрести билеты, будет возможность посмотреть на поезд снаружи и поприветствовать Деда Мороза, когда он выйдет к гостям.

Маршрут поезда

Маршрут поездаМаршрут поезда
Маршрут поезда. Фото: Поезд Деда Мороза

Путешествие поезда Деда Мороза начнется11 ноября 2024 года в Великом Устюге, и к моменту прибытия в Новосибирск он уже посетит такие города, как Екатеринбург, Тюмень, Омск и Кемерово. После Новосибирска поезд отправится в Челябинск, Уфу и Самару. Всего в этом году маршрут Деда Мороза охватит 63 города. В прошлом году станций было гораздо больше — 83.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Праздник#Новый год#Дед Мороз#Поезд Деда Мороза#Снегурочка
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