Поезд Деда Мороза приедет в Новосибирск — каждый год к нему собирается очередь

Путешествие поезда Деда Мороза начнется11 ноября 2024 года в Великом Устюге, и к моменту прибытия в Новосибирск он уже посетит такие города, как Екатеринбург, Тюмень, Омск и Кемерово. После Новосибирска поезд отправится в Челябинск, Уфу и Самару. Всего в этом году маршрут Деда Мороза охватит 63 города. В прошлом году станций было гораздо больше — 83.