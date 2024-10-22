«Покойная тетя меня будила»: сибирячка пробудилась из комы после страшного ДТП

Пробуждение Валерии произошло в ночь на 16 сентября. Она рассказала, что ей снилась покойная тетя Ирина, которая, как будто, пришла разбудить племянницу, настойчиво призывая ее вернуться к жизни. Этот мистический момент стал настоящим чудом, ведь именно после него Валерия открыла глаза и осознала, что вокруг нее стоят врачи. Они были так же удивлены, как и ее родные, ведь никто не знал, когда она очнется.