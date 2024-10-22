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Posted 22 октября, 12:15

Published 22 октября, 12:15

Modified 22 октября, 12:17

Updated 22 октября, 12:17

Девушка находилась в реанимации

«Покойная тетя меня будила»: сибирячка пробудилась из комы после страшного ДТП

22 октября 2024, 12:15
Фото: 1MI
Девушка находилась в реанимации

Жительница Новосибирска пробудилась из комы после жуткого ДТП

Под Новосибирском 25-летняя Валерия Райхель пережила настоящую трагедию. Пьяный водитель «Шевроле-Нива» протаранил ее машину, что привело к тяжелым травмам и полтора месяца в коме.

ДТП произошло поздно вечером в Карасуке, когда Валерия ехала на своей «Тойоте». Удар был настолько сильным, что девушка получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Врачи установили, что ее состояние критическое, и лишь чудом она избежала переломов. В течение всего времени, проведенного в больнице, родные дежурили у ее палаты, надеясь, что Лера проснется. Несмотря на их попытки поддержать ее, девушка оставалась в безмолвии, сообщает КП-Новосибирск.

Пробуждение Валерии произошло в ночь на 16 сентября. Она рассказала, что ей снилась покойная тетя Ирина, которая, как будто, пришла разбудить племянницу, настойчиво призывая ее вернуться к жизни. Этот мистический момент стал настоящим чудом, ведь именно после него Валерия открыла глаза и осознала, что вокруг нее стоят врачи. Они были так же удивлены, как и ее родные, ведь никто не знал, когда она очнется.

После пробуждения Валерия столкнулась с множеством трудностей. Ей пришлось заново учиться жевать, глотать и говорить. Состояние ее здоровья требовало длительной реабилитации, включающей массаж, физиотерапию и медикаменты. Врачи отмечают, что, несмотря на трудности, молодой организм Валерии имеет потенциал к восстановлению. Однако точные прогнозы пока остаются неопределенными.

Более 2 000 новосибирцев получили травмы в ДТП с начала года
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