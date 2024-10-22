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Posted 22 октября, 04:35

Published 22 октября, 04:35

Modified 22 октября, 04:37

Updated 22 октября, 04:37

Ремонт моста сопровождается скандалами со сменами подрядчиков

Полное открытие движения по Октябрьскому мосту в Новосибирске — сколько еще ждать

22 октября 2024, 04:35
Фото: atas.info
Ремонт моста сопровождается скандалами со сменами подрядчиков

Жителям Новосибирска рассказали о сроках открытия движения по Октябрьскому мосту

Автомобильный поток по всей ширине переправы могут запустить в ближайшее время, заявил глава профильного департамента.

До среды, 23 октября, на Октябрьском мосту будут завершены работы по асфальтированию тротуаров. И в ближайшее время, в соответствие с графиком, будет открыто полноценное автомобильное движение по проезжей части.

«Движение будет осуществляться по всей ширине проезда, ограждения будут демонтированы и все препятствия и ограничения будут сняты на период зимы», — заявил глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев в ходе оперативного совещания в муниципалитете.

Точной даты открытия движения руководитель Дептранса не назвал.

На прошлой неделе шестиполосное движение было открыто по Димитровскому мосту.

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