Полное открытие движения по Октябрьскому мосту в Новосибирске — сколько еще ждать

Posted 22 октября, 04:35
Published 22 октября, 04:35
Modified 22 октября, 04:37
Updated 22 октября, 04:37
До среды, 23 октября, на Октябрьском мосту будут завершены работы по асфальтированию тротуаров. И в ближайшее время, в соответствие с графиком, будет открыто полноценное автомобильное движение по проезжей части.
«Движение будет осуществляться по всей ширине проезда, ограждения будут демонтированы и все препятствия и ограничения будут сняты на период зимы», — заявил глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев в ходе оперативного совещания в муниципалитете.
Точной даты открытия движения руководитель Дептранса не назвал.
На прошлой неделе шестиполосное движение было открыто по Димитровскому мосту.