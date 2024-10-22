Прогноз погоды на ноябрь-2024 в Новосибирске: аномальное тепло и первые снегопады

Posted 22 октября, 13:26
Published 22 октября, 13:26
Modified 22 октября, 13:28
Updated 22 октября, 13:28
Третья декада октября обещает удивить жителей Новосибирска аномально теплой погодой. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха превысит средние многолетние значения на 2-4 градуса. Это значит, что до конца октября в городе установится дневная температура от +4 до +9 градусов, а ночи будут не слишком холодными — от 0 до +5 градусов.
По словам руководителя Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик в разговоре с VN.ru, причиной такого потепления стал западно-восточный перенос воздушных масс: теплый атлантический воздух из европейской части России перемещается на восток, захватывая Сибирь.
При этом осадки в основном будут в виде дождя, и только в ночное время возможен мокрый снег в некоторых районах области. По предварительным данным, снежный покров в октябре в Новосибирске не установится.
С началом ноября погода в Новосибирске начнет постепенно меняться. Если в первые дни месяца температура днем будет держаться на уровне +2…+3 градусов, то уже с 4 ноября синоптики обещают переход к минусовым значениям. По прогнозам сервиса Яндекс.Погода, к 10 ноября столбики термометров могут опуститься до -10 градусов. В это время начнутся первые настоящие снегопады.
Средняя дневная температура в ноябре составит около -5 градусов, а ночью воздух остынет до -10 градусов. Тем не менее сильных морозов в этом месяце не предвидится. Всего ожидается 17 снежных дней, 11 пасмурных и всего 2 дня с дождем. Таким образом, ноябрь-2024 обещает быть снежным и относительно мягким по сибирским меркам.
Стоит отметить, что долгосрочные прогнозы погоды всегда содержат элемент неопределенности. Главный синоптик России Роман Вильфанд предостерегает, что хоть и прогнозы сейчас указывают на относительно теплый ноябрь, погодные условия могут измениться. По его словам, в разных регионах России наблюдается нестабильность в климатических процессах, и Сибирь не является исключением.
Синоптики также отмечают, что текущие теплые дни могут смениться резким похолоданием, особенно в конце месяца. Вильфанд подчеркнул, что обильные осадки в виде снега и дождя прогнозируются не только в Новосибирске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, а также на юге страны, включая Махачкалу и Сочи.
Погодные условия ноября требуют продуманной подготовки. С учетом того, что снег в начале месяца будет мокрым и неустойчивым, водителям следует заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой. Для тех, кто планирует прогулки на свежем воздухе, лучше всего подобрать одежду, способную защитить от резких перепадов температуры.
Владельцам частных домов и загородных участков также стоит быть готовыми к снегопадам в конце месяца. Ожидаемые умеренные снегопады могут привести к необходимости регулярной очистки территории.