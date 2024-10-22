Прогноз погоды на ноябрь-2024 в Новосибирске: аномальное тепло и первые снегопады

Синоптики также отмечают, что текущие теплые дни могут смениться резким похолоданием, особенно в конце месяца. Вильфанд подчеркнул, что обильные осадки в виде снега и дождя прогнозируются не только в Новосибирске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, а также на юге страны, включая Махачкалу и Сочи.