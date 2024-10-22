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Posted 22 октября, 13:26

Published 22 октября, 13:26

Modified 22 октября, 13:28

Updated 22 октября, 13:28

Снег в ноябре

Прогноз погоды на ноябрь-2024 в Новосибирске: аномальное тепло и первые снегопады

22 октября 2024, 13:26
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Снег в ноябре

Опубликован прогноз погоды на ноябрь в Новосибирской области

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра и ведущие метеорологи России представили предварительный прогноз на ноябрь 2024 года для Новосибирской области. Несмотря на приближение зимы, первый месяц этого сезона обещает быть теплее, чем обычно, но не без сюрпризов.

Октябрь завершается теплом

Третья декада октября обещает удивить жителей Новосибирска аномально теплой погодой. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха превысит средние многолетние значения на 2-4 градуса. Это значит, что до конца октября в городе установится дневная температура от +4 до +9 градусов, а ночи будут не слишком холодными — от 0 до +5 градусов.

По словам руководителя Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик в разговоре с VN.ru, причиной такого потепления стал западно-восточный перенос воздушных масс: теплый атлантический воздух из европейской части России перемещается на восток, захватывая Сибирь.

При этом осадки в основном будут в виде дождя, и только в ночное время возможен мокрый снег в некоторых районах области. По предварительным данным, снежный покров в октябре в Новосибирске не установится.

Прогноз погоды на ноябрьПрогноз погоды на ноябрь
Прогноз погоды на ноябрь. Фото: Gismeteo

Ноябрь: от тепла к морозам

С началом ноября погода в Новосибирске начнет постепенно меняться. Если в первые дни месяца температура днем будет держаться на уровне +2…+3 градусов, то уже с 4 ноября синоптики обещают переход к минусовым значениям. По прогнозам сервиса Яндекс.Погода, к 10 ноября столбики термометров могут опуститься до -10 градусов. В это время начнутся первые настоящие снегопады.

Средняя дневная температура в ноябре составит около -5 градусов, а ночью воздух остынет до -10 градусов. Тем не менее сильных морозов в этом месяце не предвидится. Всего ожидается 17 снежных дней, 11 пасмурных и всего 2 дня с дождем. Таким образом, ноябрь-2024 обещает быть снежным и относительно мягким по сибирским меркам.

Прогнозы Гидрометцентра России: возможны отклонения

Стоит отметить, что долгосрочные прогнозы погоды всегда содержат элемент неопределенности. Главный синоптик России Роман Вильфанд предостерегает, что хоть и прогнозы сейчас указывают на относительно теплый ноябрь, погодные условия могут измениться. По его словам, в разных регионах России наблюдается нестабильность в климатических процессах, и Сибирь не является исключением.

Синоптики также отмечают, что текущие теплые дни могут смениться резким похолоданием, особенно в конце месяца. Вильфанд подчеркнул, что обильные осадки в виде снега и дождя прогнозируются не только в Новосибирске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, а также на юге страны, включая Махачкалу и Сочи.

Ноябрь в НовосибирскеНоябрь в Новосибирске
Ноябрь в Новосибирске. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Как подготовиться к погодным условиям ноября

Погодные условия ноября требуют продуманной подготовки. С учетом того, что снег в начале месяца будет мокрым и неустойчивым, водителям следует заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой. Для тех, кто планирует прогулки на свежем воздухе, лучше всего подобрать одежду, способную защитить от резких перепадов температуры.

Владельцам частных домов и загородных участков также стоит быть готовыми к снегопадам в конце месяца. Ожидаемые умеренные снегопады могут привести к необходимости регулярной очистки территории.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Синоптики#Зима#Снег#Климат#Снегопады
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