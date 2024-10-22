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Posted 21 октября, 22:28

Published 21 октября, 22:28

Modified 21 октября, 22:28

Updated 21 октября, 22:28

Погода в Новосибирске

Сезон дождей в Новосибирской области: прогноз погоды на день 22 октября

21 октября 2024, 22:28
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Погода в Новосибирске

В Новосибирской области начался сезон дождей

22 октября в Новосибирской области и столице региона ожидается переменчивая погода с небольшими осадками и умеренными ветрами.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в области в ночные часы температура будет колебаться от -1 до +4 градусов Цельсия, а днем она поднимется до +2…+7 градусов. Ожидаются облачные с прояснениями условия, местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер будет западный, со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Погода в Новосибирской областиПогода в Новосибирской области
Погода в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Что касается прогноза для самого Новосибирска, то в ночное время температура будет держаться в пределах +1…+3 градуса, а днем ожидается немного теплее — +3…+5 градусов. Как и в области, в городе также предсказываются облачные условия с небольшими дождями. Ветер сохранится на уровне 3-8 метров в секунду.

Погода в НовосибирскеПогода в Новосибирске
Погода в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Согласно данным Gismeteo, в Новосибирске температура ночью составит +2…+3 градуса, а днем — +3…+4 градуса. Умеренный дождь ожидается как утром, так и вечером, с ветром до 7 метров в секунду.

Погода в НовосибирскеПогода в Новосибирске
Погода в Новосибирске. Фото: Gismeteo

Таким образом, 22 октября в Новосибирской области и Новосибирске будет прохладная и дождливая погода. Горожанам и жителям области стоит подготовиться к осенним условиям, захватив зонт и тепло одевшись, особенно в ночное время, когда станет еще холоднее.

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