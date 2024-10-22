Сезон дождей в Новосибирской области: прогноз погоды на день 22 октября

Что касается прогноза для самого Новосибирска, то в ночное время температура будет держаться в пределах +1…+3 градуса, а днем ожидается немного теплее — +3…+5 градусов. Как и в области, в городе также предсказываются облачные условия с небольшими дождями. Ветер сохранится на уровне 3-8 метров в секунду.