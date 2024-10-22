Сезон дождей в Новосибирской области: прогноз погоды на день 22 октября

Posted 21 октября, 22:28
Published 21 октября, 22:28
Modified 21 октября, 22:28
Updated 21 октября, 22:28
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в области в ночные часы температура будет колебаться от -1 до +4 градусов Цельсия, а днем она поднимется до +2…+7 градусов. Ожидаются облачные с прояснениями условия, местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер будет западный, со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.
Что касается прогноза для самого Новосибирска, то в ночное время температура будет держаться в пределах +1…+3 градуса, а днем ожидается немного теплее — +3…+5 градусов. Как и в области, в городе также предсказываются облачные условия с небольшими дождями. Ветер сохранится на уровне 3-8 метров в секунду.
Согласно данным Gismeteo, в Новосибирске температура ночью составит +2…+3 градуса, а днем — +3…+4 градуса. Умеренный дождь ожидается как утром, так и вечером, с ветром до 7 метров в секунду.
Таким образом, 22 октября в Новосибирской области и Новосибирске будет прохладная и дождливая погода. Горожанам и жителям области стоит подготовиться к осенним условиям, захватив зонт и тепло одевшись, особенно в ночное время, когда станет еще холоднее.