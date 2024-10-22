Шестидневная рабочая неделя — когда и почему будем трудиться больше

Posted 22 октября, 07:07
Published 22 октября, 07:07
Modified 22 октября, 07:09
Updated 22 октября, 07:09
В РФ следующая неделя станет 6-дневной. Она продлится с понедельника 28 октября до субботы 2 ноября. Но есть и хорошие новости: последний день сократят.
Перенос связан с тем, что работники отдыхали 30 апреля. Выходные оказались продолжительными из-за праздников в мае. Однако этот день нужно отработать.
Но новосибирцы все равно отдохнут два дня благодаря празднику Дня народного единства. В итоге выходными станут 3 и 4 ноября. Затем потрудиться нужно всего четыре дня: с 5 по 9 ноября. Совсем скоро начнутся и школьные каникулы.