Шестидневная рабочая неделя — когда и почему будем трудиться больше

Но новосибирцы все равно отдохнут два дня благодаря празднику Дня народного единства. В итоге выходными станут 3 и 4 ноября. Затем потрудиться нужно всего четыре дня: с 5 по 9 ноября. Совсем скоро начнутся и школьные каникулы.