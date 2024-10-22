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Posted 22 октября, 07:07

Published 22 октября, 07:07

Modified 22 октября, 07:09

Updated 22 октября, 07:09

Новосибирцы будут работать дольше

Шестидневная рабочая неделя — когда и почему будем трудиться больше

22 октября 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы будут работать дольше

Длинная шестидневная рабочая неделя ждет жителей Новосибирской области

Жители Новосибирской области проработают на день дольше в ноябре, о чем говорят данные производственного календаря.

В РФ следующая неделя станет 6-дневной. Она продлится с понедельника 28 октября до субботы 2 ноября. Но есть и хорошие новости: последний день сократят.

Перенос связан с тем, что работники отдыхали 30 апреля. Выходные оказались продолжительными из-за праздников в мае. Однако этот день нужно отработать.

Но новосибирцы все равно отдохнут два дня благодаря празднику Дня народного единства. В итоге выходными станут 3 и 4 ноября. Затем потрудиться нужно всего четыре дня: с 5 по 9 ноября. Совсем скоро начнутся и школьные каникулы.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Праздник#Выходные#Работа#Каникулы
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