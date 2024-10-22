Шоу «Суперниндзя» — какое испытание оказалось провальным для альпинистки

Posted 22 октября, 02:53
Published 22 октября, 02:53
Modified 22 октября, 02:55
Updated 22 октября, 02:55
22-летняя Ксения Подкорытова пришла на телешоу, где соревнуются спортсмены. Сама девушка является альпинисткой. Сибирячка отметила, что хоть мужчины и физически сильнее, зато женщины сильны духом.
Так и произошло. Отбросив эмоции назад, спортсменка успешно справилась с двумя тяжелыми испытаниями. Однако последнее она все же провалила. Девушка сорвалась в воду, упав с канатов.
Ксения покинула проект в слезах. По ее словам, она сама не ожидала, что зайдет так далеко. Участница не стала отчаиваться.