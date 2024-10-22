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Posted 22 октября, 02:53

Published 22 октября, 02:53

Modified 22 октября, 02:55

Updated 22 октября, 02:55

Сибирячка проиграла

Шоу «Суперниндзя» — какое испытание оказалось провальным для альпинистки

22 октября 2024, 02:53
Фото: Шоу «Суперниндзя»
Сибирячка проиграла

Альпинистка из Новосибирска провалила испытание в шоу «Суперниндзя»

Спортсменка из Новосибирска стала участницей шоу «Суперниндзя»: выпуск вышел накануне.

22-летняя Ксения Подкорытова пришла на телешоу, где соревнуются спортсмены. Сама девушка является альпинисткой. Сибирячка отметила, что хоть мужчины и физически сильнее, зато женщины сильны духом.

Так и произошло. Отбросив эмоции назад, спортсменка успешно справилась с двумя тяжелыми испытаниями. Однако последнее она все же провалила. Девушка сорвалась в воду, упав с канатов.

Ксения покинула проект в слезах. По ее словам, она сама не ожидала, что зайдет так далеко. Участница не стала отчаиваться.

Фото: Шоу «Суперниндзя»

Скандалом обернулось участие в мистическом шоу новосибирского экстрасенса.

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