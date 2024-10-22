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Posted 22 октября, 02:39

Published 22 октября, 02:39

Modified 22 октября, 02:41

Updated 22 октября, 02:41

Капитан избил игрока

Скандальную драку футболистов ФК «Сибирь» проверят в Новосибирске

22 октября 2024, 02:39
Фото: 1MI
Капитан избил игрока
В новосибирском футбольном клубе подрались футболисты: их драку проверит полиция.

Конфликт произошел между 22-летним полузащитником Константином Поповым и 36-летним капитаном команды Сергеем Нарылковым.

От кулака старшего пострадал первый игрок. Теперь у него сломана челюсть, ему проводили операцию. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

Что стало причиной ссоры коллег, неизвестно. В инциденте разберется полиция, которая уже организовала проверку. Также конфликт проверит и сам футбольный клуб. Нарылков комментировать ситуацию отказался, назвав конфликт мужским делом.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Проверка#Драка#Футбол#Конфликт#ФК Сибирь
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