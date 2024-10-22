Скандальную драку футболистов ФК «Сибирь» проверят в Новосибирске

Posted 22 октября, 02:39
Published 22 октября, 02:39
Modified 22 октября, 02:41
Updated 22 октября, 02:41
Конфликт произошел между 22-летним полузащитником Константином Поповым и 36-летним капитаном команды Сергеем Нарылковым.
От кулака старшего пострадал первый игрок. Теперь у него сломана челюсть, ему проводили операцию. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.
Что стало причиной ссоры коллег, неизвестно. В инциденте разберется полиция, которая уже организовала проверку. Также конфликт проверит и сам футбольный клуб. Нарылков комментировать ситуацию отказался, назвав конфликт мужским делом.