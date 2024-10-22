«Снял скальп, отрезал голову»: живодер-новосибирец жестоко расправился с собаками

После жестокого инцидента волонтеры сразу написали заявление в полицию с просьбой проверить хозяина. Однако, по словам женщины, сотрудники правоохранительных органов до сих пор не приехали на место происшествия. Сейчас волонтеры борются за жизнь выжившего пса. Также они опасаются за жизнь собак, которые еще остались на участке.