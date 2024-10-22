«Снял скальп, отрезал голову»: живодер-новосибирец жестоко расправился с собаками

Posted 22 октября, 06:01
Published 22 октября, 06:01
Modified 22 октября, 06:03
Updated 22 октября, 06:03
Инцидент произошел в понедельник 21 октября. Искалеченных животных заметили местные волонтеры, которые регулярно подкармливали их. По словам зоозащитницы Оксаны, обе собаки жили у местного жителя, который злоупотреблял алкоголем. Сам хозяин не ухаживал за животными, их подкармливали неравнодушные новосибирцы.
«Сегодня жестоко убили белую лайку, которую я кормлю на теплицах. Открыли вольер и зарезали, сняли скальп и отрезали голову. Вторую собаку не добили, только разрезали шею очень глубоко — ветеринары зашили, но дали неутешительные прогнозы», — рассказала Оксана.
По ее словам, собака женского пола не смогла спастись, рядом с ней нашли окровавленный камень — им скорее всего били животное по голове. Кобель вырвался и «в горячке добежал до поселка». Женщина отмечает, то пес был почти без сознания, его еле успели довезти до операционной.
Волонтеры рассказывают, что хозяин животных бесконтрольно плодил собак, после чего бросал их. Поэтому за зверинцем нужен был постоянный уход, который мужчина не мог им обеспечить, так как постоянно выпивал.
«Оксана кормила этих собак очень долго! Кобель вон какой толстый был. Благодаря нам, они были стерильны и привиты! Собаки добрые, я лично гладила собак не раз. Лайки — в принципе собаки добродушные, не видела ни одной злой лайки», — поделилась с Atas.Info волонтер Марина.
После жестокого инцидента волонтеры сразу написали заявление в полицию с просьбой проверить хозяина. Однако, по словам женщины, сотрудники правоохранительных органов до сих пор не приехали на место происшествия. Сейчас волонтеры борются за жизнь выжившего пса. Также они опасаются за жизнь собак, которые еще остались на участке.