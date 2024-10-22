Стендап-комик Виктория Складчикова в крематории Новосибирска — что случилось

Posted 22 октября, 05:04
Published 22 октября, 05:04
Modified 22 октября, 05:06
Updated 22 октября, 05:06
Виктория Складчикова прилетела в областную столицу для обучения. Она будет изучать танатопраксию. Это так называемый набор практик, необходимых для бальзамирования тела и визуального восстановления.
О визите звезды рассказал сын создателя Новосибирского крематория Борис Якушин. Виктория уже посетила экскурсию по учреждению и музею.
Стендап-комик увлекается темой, связанной с уходом из жизни. Не многие знают, что она ведет блог про кладбище. Будет ли Складчикова делиться своими успехами в соцсетях, покажет время.
Экстрасенс из Новосибирска участвует в мистическом шоу, что не нравится его коллегам.