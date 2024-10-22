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Posted 22 октября, 05:04

Published 22 октября, 05:04

Modified 22 октября, 05:06

Updated 22 октября, 05:06

Звезда юморных шоу сейчас в Новосибирске

Стендап-комик Виктория Складчикова в крематории Новосибирска — что случилось

22 октября 2024, 05:04
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Звезда юморных шоу сейчас в Новосибирске

Стендап-комик Виктория Складчикова приехала в Новосибирск учиться

Известная стендаперша приехала в Новосибирск, чтобы учиться работать с телами, о чем сообщили в крематории.

Виктория Складчикова прилетела в областную столицу для обучения. Она будет изучать танатопраксию. Это так называемый набор практик, необходимых для бальзамирования тела и визуального восстановления.

О визите звезды рассказал сын создателя Новосибирского крематория Борис Якушин. Виктория уже посетила экскурсию по учреждению и музею.

Стендап-комик увлекается темой, связанной с уходом из жизни. Не многие знают, что она ведет блог про кладбище. Будет ли Складчикова делиться своими успехами в соцсетях, покажет время.

Экстрасенс из Новосибирска участвует в мистическом шоу, что не нравится его коллегам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Смерть#Труп#18+
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