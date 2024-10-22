Суд в Новосибирске обязал удалить негативный комментарий об уборке снега

Posted 22 октября, 10:59
Published 22 октября, 10:59
Modified 22 октября, 11:01
Updated 22 октября, 11:01
В одном из электронных справочников был опубликован отзыв о том, что управляющая компания якобы не выполняет свои обязанности по уборке снега во дворах и подъездах, делая это «только по праздникам». Пользователь оставил комментарий с выражениями, которые, по мнению компании, не соответствовали действительности и наносили ущерб ее деловой репутации.
«Во дворах снег не убирают! В подъездах… убирают только по праздникам», — гласил отзыв.
Не согласившись с таким отзывом, компания подала иск в суд, требуя удаления комментария. Суд, рассмотрев все материалы дела, пришел к выводу, что информация действительно не соответствует фактам и порочит репутацию организации. В результате, модераторы платформы, на которой был размещен комментарий, получили указание удалить его.
По словам представителей ГУФССП по Новосибирской области, такие дела не являются редкостью. В условиях современного мира, где комментарии и отзывы в сети оказывают значительное влияние на репутацию организаций, судебные разбирательства по удалению порочащей информации становятся частой практикой.