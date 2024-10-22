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Posted 22 октября, 10:59

Published 22 октября, 10:59

Modified 22 октября, 11:01

Updated 22 октября, 11:01

Комментарий разместили в электронном справочнике.

Суд в Новосибирске обязал удалить негативный комментарий об уборке снега

22 октября 2024, 10:59
Фото: 1MI
Комментарий разместили в электронном справочнике.
В Новосибирске суд обязал удалить негативный комментарий о работе управляющей компании, размещенный в интернете, признав его порочащим репутацию организации, сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

В одном из электронных справочников был опубликован отзыв о том, что управляющая компания якобы не выполняет свои обязанности по уборке снега во дворах и подъездах, делая это «только по праздникам». Пользователь оставил комментарий с выражениями, которые, по мнению компании, не соответствовали действительности и наносили ущерб ее деловой репутации.

«Во дворах снег не убирают! В подъездах… убирают только по праздникам», — гласил отзыв.

Не согласившись с таким отзывом, компания подала иск в суд, требуя удаления комментария. Суд, рассмотрев все материалы дела, пришел к выводу, что информация действительно не соответствует фактам и порочит репутацию организации. В результате, модераторы платформы, на которой был размещен комментарий, получили указание удалить его.

По словам представителей ГУФССП по Новосибирской области, такие дела не являются редкостью. В условиях современного мира, где комментарии и отзывы в сети оказывают значительное влияние на репутацию организаций, судебные разбирательства по удалению порочащей информации становятся частой практикой.

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