Суд в Новосибирске обязал удалить негативный комментарий об уборке снега

В одном из электронных справочников был опубликован отзыв о том, что управляющая компания якобы не выполняет свои обязанности по уборке снега во дворах и подъездах, делая это «только по праздникам». Пользователь оставил комментарий с выражениями, которые, по мнению компании, не соответствовали действительности и наносили ущерб ее деловой репутации.