В Краснообске устанавливают новые контейнеры для РСО

Posted 22 октября, 10:21
Published 22 октября, 10:21
Modified 22 октября, 10:23
Updated 22 октября, 10:23
Жители Краснообска начали присылать в группу «ВКонтакте» фотографии объявлений, размещенных на желтых и зеленых контейнерах, в которых утверждалось, что раздельный сбор отходов прекращается по решению регионального оператора. Эта информация вызвала беспокойство среди населения, и многие обратились за разъяснениями.
Ситуацию прокомментировал Александр Южаков, директор МУП «САХ». Он пояснил, что подрядчик, отвечающий за вывоз раздельно собранных отходов в Краснообске и Новосибирске, потребовал значительного увеличения оплаты за свои услуги, ссылаясь на возросшие расходы. Однако региональный тариф, рассчитанный с нулевой рентабельностью, не позволил удовлетворить эти требования.
«Вывоз РСО в Краснообске и в Новосибирске остановлен не будет и продолжится в штатном режиме. Желтые и зеленые контейнеры будут в плановом порядке заменены на более удобные для горожан и мусоровозов. Сейчас с перевозчиком решается вопрос о замене и выводе контейнеров», — пояснил ситуацию директор МУП «САХ» Александр Южаков.
Кроме того, жители Новосибирска, в дворах которых контейнеры для раздельного сбора отходов еще не установлены, могут отправлять заявки на их установку. Контейнеры будут появляться в плановом порядке.