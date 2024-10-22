В Краснообске устанавливают новые контейнеры для РСО

Ситуацию прокомментировал Александр Южаков, директор МУП «САХ». Он пояснил, что подрядчик, отвечающий за вывоз раздельно собранных отходов в Краснообске и Новосибирске, потребовал значительного увеличения оплаты за свои услуги, ссылаясь на возросшие расходы. Однако региональный тариф, рассчитанный с нулевой рентабельностью, не позволил удовлетворить эти требования.