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Posted 22 октября, 10:21

Published 22 октября, 10:21

Modified 22 октября, 10:23

Updated 22 октября, 10:23

Контейнеры для раздельного сбора мусора

В Краснообске устанавливают новые контейнеры для РСО

22 октября 2024, 10:21
Фото: МУП «САХ»
Контейнеры для раздельного сбора мусора
МУП «САХ» приступило к установке первых 50 новых контейнеров для сортированных отходов в поселке Краснообск. Это решение было принято оперативно из-за распространения подрядчиком информации об остановке раздельного сбора.

Жители Краснообска начали присылать в группу «ВКонтакте» фотографии объявлений, размещенных на желтых и зеленых контейнерах, в которых утверждалось, что раздельный сбор отходов прекращается по решению регионального оператора. Эта информация вызвала беспокойство среди населения, и многие обратились за разъяснениями.

Ситуацию прокомментировал Александр Южаков, директор МУП «САХ». Он пояснил, что подрядчик, отвечающий за вывоз раздельно собранных отходов в Краснообске и Новосибирске, потребовал значительного увеличения оплаты за свои услуги, ссылаясь на возросшие расходы. Однако региональный тариф, рассчитанный с нулевой рентабельностью, не позволил удовлетворить эти требования.

«Вывоз РСО в Краснообске и в Новосибирске остановлен не будет и продолжится в штатном режиме. Желтые и зеленые контейнеры будут в плановом порядке заменены на более удобные для горожан и мусоровозов. Сейчас с перевозчиком решается вопрос о замене и выводе контейнеров», — пояснил ситуацию директор МУП «САХ» Александр Южаков.

Кроме того, жители Новосибирска, в дворах которых контейнеры для раздельного сбора отходов еще не установлены, могут отправлять заявки на их установку. Контейнеры будут появляться в плановом порядке.

В Новосибирске установили 45 новых контейнеров для раздельного сбора отходов
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Жители#Краснообск#МУП САХ#Раздельный сбор мусора
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