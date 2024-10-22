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Posted 22 октября, 10:22

Published 22 октября, 10:22

Modified 22 октября, 10:24

Updated 22 октября, 10:24

Молодежь ргиона

В молодежные мероприятия Новосибирской области вовлечено почти полмиллиона активистов

22 октября 2024, 10:22
Фото: Правительство Новосибирской области
Молодежь ргиона
Всего 480 тысяч человек участвуют в молодежных инициативах региона. Заместитель Губернатора Валентина Дудникова и руководитель департамента молодежной политики Сергей Федорчук рассказали о направлениях работы с молодежью на ближайшие годы.

Валентина Дудникова отметила, что вопросы, связанные с молодежью, крайне важны, поскольку именно с ними связано позитивное будущее. Эти вопросы находятся на постоянном контроле Правительства региона.

«Систематическая работа в молодежной политике — одна из ключевых государственных задач. Это направление находится в фокусе внимания федерального центра, что подтверждается принятием Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года и новым национальным проектом „Молодежь и дети“. Необходимо усилить внимание к самой молодежи и расширять уже существующие практики. В регионе создано множество площадок для взаимодействия — от студотрядов до Российского союза молодежи. Успешно работают и программы грантовой поддержки: в регион привлечено более 90 миллионов рублей. Помимо этого, мы развиваем патриотическое воспитание и духовные ценности, что также требует постоянного расширения», — подчеркнула Дудникова.

Сергей Федорчук добавил, что департамент молодежной политики региона выделяет три ключевых направления: профессиональное развитие молодежи, укрепление традиционных российских ценностей и формирование семейных ориентиров, а также предотвращение деструктивного поведения, правовое просвещение и информационная безопасность.

Одним из ярких примеров работы по профессиональному развитию являются Российские студенческие отряды. Более 4000 студентов из 158 отрядов работают на всероссийских и международных стройках. Ежегодно около 200 будущих врачей из отряда «Академия» проходят практику в больницах Новосибирска, выполняя функции младшего и среднего медицинского персонала. Более 800 проводников трудоустраиваются в депо городов, таких как Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Движение Первых активно развивает традиционные ценности, организуя мероприятия, такие как киберспортивные турниры, медиашколы, встречи с деятелями культуры и спорта, а также проекты в области IT и робототехники.

Помимо этого, формированию семейных ценностей способствует проект «Открытые пространства», который ежегодно охватывает более 20 000 человек. В регионе также активно развивается волонтерское движение. В 2023 году новосибирский волонтерский корпус занял четвертое место среди регионов с населением более 2 миллионов человек, объединив более 200 тысяч молодых добровольцев.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Сергей Федорчук#Молодежь#Национальный проект#Гранты#Молодежные мероприятия
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