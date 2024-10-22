В молодежные мероприятия Новосибирской области вовлечено почти полмиллиона активистов

Одним из ярких примеров работы по профессиональному развитию являются Российские студенческие отряды. Более 4000 студентов из 158 отрядов работают на всероссийских и международных стройках. Ежегодно около 200 будущих врачей из отряда «Академия» проходят практику в больницах Новосибирска, выполняя функции младшего и среднего медицинского персонала. Более 800 проводников трудоустраиваются в депо городов, таких как Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Движение Первых активно развивает традиционные ценности, организуя мероприятия, такие как киберспортивные турниры, медиашколы, встречи с деятелями культуры и спорта, а также проекты в области IT и робототехники.