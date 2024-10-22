В Новосибирске к Новому году откроют десятки катков

Posted 22 октября, 02:09
Published 22 октября, 02:09
Modified 22 октября, 02:11
Updated 22 октября, 02:11
Зимой начнут работать более 40 катков. Ледовые площадки зальют во всех районах города.
Основными локациями с прокатом инвентаря станут катки в Центральном парке, Нарымском сквере и стадионе «Чкаловец». Как показывает практика, там катается больше людей.
Также началась подготовка дворовых коробок, где играют в хоккей. Их приводят в порядок. Список общедоступных катков станет известен с начала сезона, в декабре.
В регионе постоянный покров снега еще не обещают. На этой неделе пройдет дождь со снегом, а морозы придут к ноябрю.