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Posted 22 октября, 02:09

Published 22 октября, 02:09

Modified 22 октября, 02:11

Updated 22 октября, 02:11

Катки откроются в декабре

В Новосибирске к Новому году откроют десятки катков

22 октября 2024, 02:09
Фото: atas.info
Катки откроются в декабре
В Новосибирске назвали число катков, которые откроют ближе к Новому году, сообщили в МАУ «Стадион».

Зимой начнут работать более 40 катков. Ледовые площадки зальют во всех районах города.

Основными локациями с прокатом инвентаря станут катки в Центральном парке, Нарымском сквере и стадионе «Чкаловец». Как показывает практика, там катается больше людей.

Также началась подготовка дворовых коробок, где играют в хоккей. Их приводят в порядок. Список общедоступных катков станет известен с начала сезона, в декабре.

В регионе постоянный покров снега еще не обещают. На этой неделе пройдет дождь со снегом, а морозы придут к ноябрю.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Каток
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