В Новосибирске массово меняют остановочные павильоны — что случилось

Posted 22 октября, 05:09
Published 22 октября, 05:09
Modified 22 октября, 05:11
Updated 22 октября, 05:11
До конца 2024 года на остановка общественного транспорта планируется смонтировать 272 новых павильона. 40 современных конструкций для пассажиров уже установлены.
В рамках пилотного проекта запланирована и реконструкция одной конечной остановочной площадки в районе Станиславского жилмассива.
«Она будет оборудована индивидуальным модулем, который будет включать санузел, комнату приема пищи и комнату отдыха для водителей подвижного состава», — заявил в ходе оперативного совещания в муниципалитете руководитель Дептранса Иосиф Кодалаев.
Если эксплуатация такого модуля будет успешной, в следующем году эксперимент расширят на другие конечные остановки, добавил Кодалаев.
Ранее в мэрии неоднократно объявляли электронные аукционы на установку мобильных уборных на конечных остановках городского транспорта. Но желающих участвовать в них не находилось.