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Posted 22 октября, 05:09

Published 22 октября, 05:09

Modified 22 октября, 05:11

Updated 22 октября, 05:11

В городе хотят избавиться от старых конструкций на остановках

В Новосибирске массово меняют остановочные павильоны — что случилось

22 октября 2024, 05:09
Фото: 2GIS
В городе хотят избавиться от старых конструкций на остановках

В Новосибирске массово меняют остановочные павильоны

Сотни новых павильонов должны появиться на остановках транспорта, сообщил глава профильного департамента.

До конца 2024 года на остановка общественного транспорта планируется смонтировать 272 новых павильона. 40 современных конструкций для пассажиров уже установлены.

В рамках пилотного проекта запланирована и реконструкция одной конечной остановочной площадки в районе Станиславского жилмассива.

«Она будет оборудована индивидуальным модулем, который будет включать санузел, комнату приема пищи и комнату отдыха для водителей подвижного состава», — заявил в ходе оперативного совещания в муниципалитете руководитель Дептранса Иосиф Кодалаев.

Если эксплуатация такого модуля будет успешной, в следующем году эксперимент расширят на другие конечные остановки, добавил Кодалаев.

Ранее в мэрии неоднократно объявляли электронные аукционы на установку мобильных уборных на конечных остановках городского транспорта. Но желающих участвовать в них не находилось.

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