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Posted 22 октября, 09:20

Published 22 октября, 09:20

Modified 22 октября, 09:22

Updated 22 октября, 09:22

Мемориальная дока на улице Марата

В Новосибирске открыли мемориальную доску в память о погибшем сотруднике метро

22 октября 2024, 09:20
Фото: Новосибирский метрополитен
Мемориальная дока на улице Марата
На доме по адресу улица Марата, 1 установлена мемориальная доска в память о машинисте Новосибирского метрополитена Даниле Крапивине, сообщили в пресс-службе метро.

Мужчина героически погиб при выполнении воинского долга в октябре 2023 года в зоне специальной военной операции (СВО). Данила Крапивин был бойцом 15-й бригады «черные гусары», входящей в группировку «Отважные» (группировка «Центр»).

«В этом доме проживал Крапивин Данила Александрович. Боец 15-й бригады „черные гусары“, входящей в группировку „Отважные“ (группировка „Центр“). Героически погиб в ходе СВО при штурме авдеевских опорных пунктов под селом Красногоровка. Награжден медалью „За воинскую доблесть“ 2 степени и орденом Мужества (посмертно)», — гласит надпись на доске.

Мемориальная доскаМемориальная доска
Мемориальная доска. Фото: Новосибирский метрополитен

Данила Крапивин работал машинистом Новосибирского метрополитена и был известен среди коллег как ответственный, надежный и профессиональный сотрудник. После начала военной операции он принял решение уйти добровольцем на фронт, где проявил смелость и самоотверженность. Во время штурма укреплений в районе села Красногоровка он погиб, выполняя боевую задачу.

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