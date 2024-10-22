В Новосибирске открыли мемориальную доску в память о погибшем сотруднике метро

Данила Крапивин работал машинистом Новосибирского метрополитена и был известен среди коллег как ответственный, надежный и профессиональный сотрудник. После начала военной операции он принял решение уйти добровольцем на фронт, где проявил смелость и самоотверженность. Во время штурма укреплений в районе села Красногоровка он погиб, выполняя боевую задачу.