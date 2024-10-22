В Новосибирске продлят маршрут троллейбуса №22 до Плющихи

В час пик на линию планируется выпускать до 22 троллейбусов, что должно значительно снизить нагрузку на общественный транспорт и повысить комфорт жителей Плющихинского жилмассива. Это будет последнее обновление схемы движения городского электротранспорта в 2024 году. В следующем году власти планируют аналогичные изменения для других маршрутов.