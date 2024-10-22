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Posted 22 октября, 10:46

Published 22 октября, 10:46

Modified 22 октября, 10:48

Updated 22 октября, 10:48

Троллейбус №22

В Новосибирске продлят маршрут троллейбуса №22 до Плющихи

22 октября 2024, 10:46
Фото: 2GIS
Троллейбус №22
С 1 ноября 2024 года в Новосибирске изменится маршрут троллейбуса №22 — теперь он будет ходить до остановки «Цветущая Плющиха».

Это решение принято властями города с целью улучшения транспортной доступности Плющихинского жилмассива, который активно застраивается и требует более удобного сообщения с другими районами. Новый маршрут увеличит общую длину пути до 31,3 километра.

На новом участке трассы сейчас проходят обкатку машины модели «Горожанин», оснащенные автономным ходом, что позволит троллейбусам без проблем курсировать на участках без контактной сети. Водителям необходимо провести не менее 50 часов на маршруте с пустыми салонами, прежде чем приступить к перевозке пассажиров, сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

В час пик на линию планируется выпускать до 22 троллейбусов, что должно значительно снизить нагрузку на общественный транспорт и повысить комфорт жителей Плющихинского жилмассива. Это будет последнее обновление схемы движения городского электротранспорта в 2024 году. В следующем году власти планируют аналогичные изменения для других маршрутов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Общественный транспорт#Плющихинский
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