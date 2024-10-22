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Posted 22 октября, 09:04

Published 22 октября, 09:04

Modified 22 октября, 09:06

Updated 22 октября, 09:06

Ребенок скончался

В Новосибирске стартовал суд по факту гибели младенца

22 октября 2024, 09:04
Фото: 1MI
Ребенок скончался
В Новосибирске прошло заседание по делу мужчины, который обвиняется в убийстве младенца, подробности дал судебный департамент.

Все произошло летом текущего года. В квартире 30-летний Сергей Гордин находился с сыном своей сожительницы. Ребенку было всего 10 месяцев.

Предполагается, что будучи пьяным, он разозлился на младенца из-за плача и ударил его об пол. Малыш скончался через две недели в больнице.

Свою вину обвиняемый признал частично, заявив, что злого умысла у него не было. На заседании по делу об убийстве ребенка суд зачитал обвинительное заключение. Следующее рассмотрение пройдет в ноябре.

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