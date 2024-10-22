В Новосибирске стартовал суд по факту гибели младенца

Posted 22 октября, 09:04
Published 22 октября, 09:04
Modified 22 октября, 09:06
Updated 22 октября, 09:06
Все произошло летом текущего года. В квартире 30-летний Сергей Гордин находился с сыном своей сожительницы. Ребенку было всего 10 месяцев.
Предполагается, что будучи пьяным, он разозлился на младенца из-за плача и ударил его об пол. Малыш скончался через две недели в больнице.
Свою вину обвиняемый признал частично, заявив, что злого умысла у него не было. На заседании по делу об убийстве ребенка суд зачитал обвинительное заключение. Следующее рассмотрение пройдет в ноябре.