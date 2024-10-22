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Posted 22 октября, 09:56

Published 22 октября, 09:56

Modified 22 октября, 09:58

Updated 22 октября, 09:58

На районе случилась авария

В Новосибирске затопило подвалы многоэтажных домов в ЖК «Балтийский»

22 октября 2024, 09:56
Фото: 1MI
На районе случилась авария
Подвалы двух домов затопило в Новосибирске после аварии, сообщают местные жители.

Все произошло в районе домов №25 и 27 в жилищном комплексе Балтийский. Также горячая вода залила местный одноименный торговый центр. Случилось это после коммунальной аварии, которую до сих пор не устранили.

Фото: Мэш Сибирь

Проблемы с водой наблюдаются в этом районе уже год. Ранее местные жители добились через суд, чтобы мэрия оборудовала улицу Балтийскую ливневкой, которую не предусмотрели после ремонта. Участок дороги постоянно затапливало.

Видео: «У нас на Шлюзе». Так улицу затапливало летом

Тем временем в Новосибирске до сих пор не закончены ремонтные работы на коммунальных сетях. Энергетики срывают сроки, а ремонт обещают продолжить даже зимой.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Вода#Горячая вода#Коммунальная авария#Затопление
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