В Новосибирске затопило подвалы многоэтажных домов в ЖК «Балтийский»

Posted 22 октября, 09:56
Published 22 октября, 09:56
Modified 22 октября, 09:58
Updated 22 октября, 09:58
Все произошло в районе домов №25 и 27 в жилищном комплексе Балтийский. Также горячая вода залила местный одноименный торговый центр. Случилось это после коммунальной аварии, которую до сих пор не устранили.
Проблемы с водой наблюдаются в этом районе уже год. Ранее местные жители добились через суд, чтобы мэрия оборудовала улицу Балтийскую ливневкой, которую не предусмотрели после ремонта. Участок дороги постоянно затапливало.
Тем временем в Новосибирске до сих пор не закончены ремонтные работы на коммунальных сетях. Энергетики срывают сроки, а ремонт обещают продолжить даже зимой.