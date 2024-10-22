В Новосибирской области на покупателей «Авито» написали больше 110 тысяч отзывов

Posted 22 октября, 03:57
Published 22 октября, 03:57
Modified 22 октября, 03:59
Updated 22 октября, 03:59
Продавец или арендодатель может оставить отклик после оформления заказа или начала переписки, и эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя. За 1,5 года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей, из них более 110 тысяч в Новосибирской области.
В ноябре на площадке в тестовом режиме начнет работать объединенный рейтинг. Отзывы от продавцов и покупателей в «Товарах» и «Путешествиях» станут видны пользователям и будут влиять на общий рейтинг. Тестовая раскатка будет происходить поэтапно, функция станет доступной для всех пользователей в начале 2025 года.
«Важная особенность Авито, как платформы для размещения объявлений — это тот факт, что один и тот же человек здесь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. И для нас важно, чтобы в обоих случаях он не нарушал правила и вежливо общался с другими пользователями. Именно поэтому мы решили ввести возможность оставлять отзывы на покупателей, а позднее — возможность этим отзывам влиять на общую оценку. Объединение рейтингов продавцов и покупателей позволит сделать эту систему еще объективней и будет способствовать росту доверия между пользователями на платформе», — рассказал директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.