atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 03:57

Published 22 октября, 03:57

Modified 22 октября, 03:59

Updated 22 октября, 03:59

Новосибирцы получили 110 000 отзывов

В Новосибирской области на покупателей «Авито» написали больше 110 тысяч отзывов

22 октября 2024, 03:57
Фото: 1MI
Новосибирцы получили 110 000 отзывов
На «Авито» 1,5 года действует возможность оставить отзыв на покупателя. Впервые появилась она в апреле 2023 года в категории «Путешествия», а с мая 2024 года в тестовом режиме такая функция стала доступна также в категории «Товары».

Продавец или арендодатель может оставить отклик после оформления заказа или начала переписки, и эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя. За 1,5 года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей, из них более 110 тысяч в Новосибирской области.

Отзывы на АвитоОтзывы на Авито
Отзывы на Авито. Фото: Скриншот

В ноябре на площадке в тестовом режиме начнет работать объединенный рейтинг. Отзывы от продавцов и покупателей в «Товарах» и «Путешествиях» станут видны пользователям и будут влиять на общий рейтинг. Тестовая раскатка будет происходить поэтапно, функция станет доступной для всех пользователей в начале 2025 года.

«Важная особенность Авито, как платформы для размещения объявлений — это тот факт, что один и тот же человек здесь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. И для нас важно, чтобы в обоих случаях он не нарушал правила и вежливо общался с другими пользователями. Именно поэтому мы решили ввести возможность оставлять отзывы на покупателей, а позднее — возможность этим отзывам влиять на общую оценку. Объединение рейтингов продавцов и покупателей позволит сделать эту систему еще объективней и будет способствовать росту доверия между пользователями на платформе», — рассказал директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.
Масштабная конференция для онлайн-продавцов состоится в октябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Искусственный интеллект поможет выбрать мастеров на «Авито»Авито Работа запускает игровой проект «Скиллы в IRL» для молодых соискателей«Авито Работа» запустила онлайн-тест для выявления главных факторов идеальной работы
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Рейтинг#Безопасность#Объявления#Отзывы#Покупатели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика