Весь Новосибирск перекопан — что собирается делать мэрия

Любые земляные работы в городе производятся после выдачи соответствующего разрешения, пояснил начальник городского департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Зайков. Этот документ регламентирует сроки проведения работ. Многие из таких разрешений уже просрочены, но свои обязательства по приведению места раскопок в первоначальное состояние энергетики не выполнили.