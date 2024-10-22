Весь Новосибирск перекопан — что собирается делать мэрия

Posted 22 октября, 06:55
Published 22 октября, 06:55
Modified 22 октября, 06:57
Updated 22 октября, 06:57
Структуры «Сибирской генерирующей компании» (СГК) срывают сроки устранения последствий ремонта труб. Массовые жалобы горожан на разрытые котлованы, месяцами стоящие без проведения каких-либо работ, обоснованы, признали чиновники в ходе оперативного совещания в муниципалитете во вторник, 22 октября.
Любые земляные работы в городе производятся после выдачи соответствующего разрешения, пояснил начальник городского департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Зайков. Этот документ регламентирует сроки проведения работ. Многие из таких разрешений уже просрочены, но свои обязательства по приведению места раскопок в первоначальное состояние энергетики не выполнили.
«Мы принимаем меры административного воздействия на Новосибирскую теплосетевую компанию, штрафные санкции. Обращаемся в суд по поводу нарушения сроков. Все разрытия стоят у нас на контроле», — сообщил Дмитрий Зайков.
Чиновник заявил, что в текущем году привести в порядок все места ремонта трубопроводов не получится. Поэтому будет проведено «благоустройство в зимнем варианте». Окончательно последствия массовых коммунальных разрытий обещают ликвидировать в 2025 году.
Тем временем, общественники прогнозируют очередную серию масштабных аварий на теплосетях грядущей зимой и предлагают национализировать СГК.