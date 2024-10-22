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Posted 22 октября, 06:55

Published 22 октября, 06:55

Modified 22 октября, 06:57

Updated 22 октября, 06:57

Особенно страдают жители Левобережья

Весь Новосибирск перекопан — что собирается делать мэрия

22 октября 2024, 06:55
Фото: Марина Шмакотина
Особенно страдают жители Левобережья
Энергетики нарушают все регламенты ремонтных работ, признал глава профильного городского департамента.

Структуры «Сибирской генерирующей компании» (СГК) срывают сроки устранения последствий ремонта труб. Массовые жалобы горожан на разрытые котлованы, месяцами стоящие без проведения каких-либо работ, обоснованы, признали чиновники в ходе оперативного совещания в муниципалитете во вторник, 22 октября.

Любые земляные работы в городе производятся после выдачи соответствующего разрешения, пояснил начальник городского департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Зайков. Этот документ регламентирует сроки проведения работ. Многие из таких разрешений уже просрочены, но свои обязательства по приведению места раскопок в первоначальное состояние энергетики не выполнили.

«Мы принимаем меры административного воздействия на Новосибирскую теплосетевую компанию, штрафные санкции. Обращаемся в суд по поводу нарушения сроков. Все разрытия стоят у нас на контроле», — сообщил Дмитрий Зайков.

Чиновник заявил, что в текущем году привести в порядок все места ремонта трубопроводов не получится. Поэтому будет проведено «благоустройство в зимнем варианте». Окончательно последствия массовых коммунальных разрытий обещают ликвидировать в 2025 году.

Тем временем, общественники прогнозируют очередную серию масштабных аварий на теплосетях грядущей зимой и предлагают национализировать СГК.

Парящие трубы и котлован — во что СГК превратила двор в Октябрьском районе
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#Новосибирск#Ремонт#Трубы#СГК#Разрытия
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