Все о тыкве: польза, вред и рекомендации по употреблению

Тыква родом из Центральной Америки, где её начали возделывать около 5 тысяч лет назад. В Европу тыква попала благодаря экспедициям Колумба и с тех пор стала популярна во многих странах. Она универсальна в приготовлении: из неё делают супы, пюре, десерты, каши, а семечки и масло из тыквы широко применяются в народной медицине.