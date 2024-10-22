Все о тыкве: польза, вред и рекомендации по употреблению

Posted 22 октября, 07:38
Published 22 октября, 07:38
Modified 22 октября, 07:40
Updated 22 октября, 07:40
Тыква родом из Центральной Америки, где её начали возделывать около 5 тысяч лет назад. В Европу тыква попала благодаря экспедициям Колумба и с тех пор стала популярна во многих странах. Она универсальна в приготовлении: из неё делают супы, пюре, десерты, каши, а семечки и масло из тыквы широко применяются в народной медицине.
Сегодня тыква выращивается в самых разных регионах, благодаря своей неприхотливости и способности хорошо храниться в течение нескольких месяцев. Это делает её одним из главных источников витаминов и минералов в осенне-зимний период.
Тыква — настоящий кладезь полезных веществ. Она богата витаминами и минералами, среди которых выделяются:
Кроме того, тыква содержит много воды (около 90%), что делает её низкокалорийным продуктом и отличным выбором для тех, кто следит за фигурой. Её диетические свойства делают этот овощ идеальным для включения в программы детокса и разгрузочные дни.
Поддержка зрения. Благодаря высокому содержанию бета-каротина, тыква помогает поддерживать здоровье глаз, защищает сетчатку и снижает риск возрастных заболеваний зрения.
Улучшение пищеварения. Тыква богата клетчаткой, которая способствует нормализации стула и предотвращает запоры. Она мягко очищает кишечник и улучшает пищеварительные процессы.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Калий и магний в составе тыквы укрепляют сердце и сосуды, помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления и снижают риск инсультов и инфарктов.
Антиоксидантные свойства. Витамины А, Е и С защищают клетки организма от окислительного стресса, предотвращая старение и поддерживая общий тонус организма.
Поддержка иммунной системы. Витамин С укрепляет защитные функции организма, а бета-каротин способствует выработке антител, защищающих от вирусов и инфекций.
Здоровье почек. Тыква обладает мочегонными свойствами, что помогает выводить лишнюю жидкость из организма, снижать отеки и очищать почки от токсинов.
Полезна для кожи. Маски из тыквенной мякоти и масла помогают бороться с сухостью, улучшать состояние кожи, увлажняя её и защищая от преждевременного старения.
Несмотря на множество полезных свойств, тыква подходит не всем. Есть несколько ситуаций, когда этот овощ может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье:
Аллергия. В редких случаях может наблюдаться индивидуальная непереносимость тыквы, проявляющаяся в виде высыпаний, зуда или отеков. Людям с аллергией на тыкву стоит избегать её употребления.
Заболевания ЖКТ в острой стадии. Тыква в сыром виде может вызывать раздражение слизистой желудка и кишечника, особенно при гастрите или язве. В этом случае лучше есть тыкву в отварном или запечённом виде.
Гипотония. Тыква обладает способностью снижать артериальное давление, поэтому людям с низким давлением следует употреблять её с осторожностью.
Диабет. Несмотря на низкую калорийность, тыква содержит довольно много углеводов, которые могут повышать уровень сахара в крови. Людям с диабетом рекомендуется ограничивать её употребление.
При выборе тыквы важно обращать внимание на несколько факторов:
Тыква прекрасно хранится при правильных условиях. В прохладном, тёмном месте она может оставаться свежей до нескольких месяцев. Разрезанные плоды нужно хранить в холодильнике, обернув пищевой плёнкой или поместив в герметичный контейнер. Однако разрезанную тыкву лучше употребить в течение нескольких дней, так как она быстро теряет свои полезные свойства.