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Posted 22 октября, 07:38

Published 22 октября, 07:38

Modified 22 октября, 07:40

Updated 22 октября, 07:40

Тыква популярна осенью

Все о тыкве: польза, вред и рекомендации по употреблению

22 октября 2024, 07:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Тыква популярна осенью

Почему тыквы полезна для здоровья, объяснили новосибирцам

Тыква — один из самых универсальных овощей, широко используемый в кулинарии и медицине. Она ценится за свои полезные свойства, низкую калорийность и богатый состав. В этой статье разберём, чем полезна тыква, есть ли у неё противопоказания, и как правильно выбирать этот яркий овощ для своего стола.

Почему тыква так популярна

Тыква родом из Центральной Америки, где её начали возделывать около 5 тысяч лет назад. В Европу тыква попала благодаря экспедициям Колумба и с тех пор стала популярна во многих странах. Она универсальна в приготовлении: из неё делают супы, пюре, десерты, каши, а семечки и масло из тыквы широко применяются в народной медицине.

Сегодня тыква выращивается в самых разных регионах, благодаря своей неприхотливости и способности хорошо храниться в течение нескольких месяцев. Это делает её одним из главных источников витаминов и минералов в осенне-зимний период.

Полезные свойства тыквы

Тыква — настоящий кладезь полезных веществ. Она богата витаминами и минералами, среди которых выделяются:

  • Витамин А (бета-каротин): Главный антиоксидант, поддерживающий здоровье кожи, зрение и иммунную систему. Именно бета-каротин придаёт тыкве её яркий оранжевый цвет.
  • Витамин С: Укрепляет иммунитет, помогает организму противостоять инфекциям.
  • Витамин Е: Способствует улучшению состояния кожи и волос, защищает клетки от старения.
  • Железо: Необходимо для профилактики анемии и поддержания здоровья крови.
  • Калий: Регулирует водно-солевой баланс, способствует нормализации давления и укреплению сердечно-сосудистой системы.
  • Магний и кальций: Важны для костной системы, поддерживают работу сердца и нервной системы.
  • Клетчатка: Улучшает пищеварение, предотвращая запоры и способствуя нормализации работы кишечника.
Есть разные виды тыквыЕсть разные виды тыквы
Есть разные виды тыквы. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Кроме того, тыква содержит много воды (около 90%), что делает её низкокалорийным продуктом и отличным выбором для тех, кто следит за фигурой. Её диетические свойства делают этот овощ идеальным для включения в программы детокса и разгрузочные дни.

Чем полезна тыква для здоровья

  1. Поддержка зрения. Благодаря высокому содержанию бета-каротина, тыква помогает поддерживать здоровье глаз, защищает сетчатку и снижает риск возрастных заболеваний зрения.

  2. Улучшение пищеварения. Тыква богата клетчаткой, которая способствует нормализации стула и предотвращает запоры. Она мягко очищает кишечник и улучшает пищеварительные процессы.

  3. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Калий и магний в составе тыквы укрепляют сердце и сосуды, помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления и снижают риск инсультов и инфарктов.

  4. Антиоксидантные свойства. Витамины А, Е и С защищают клетки организма от окислительного стресса, предотвращая старение и поддерживая общий тонус организма.

  5. Поддержка иммунной системы. Витамин С укрепляет защитные функции организма, а бета-каротин способствует выработке антител, защищающих от вирусов и инфекций.

  6. Здоровье почек. Тыква обладает мочегонными свойствами, что помогает выводить лишнюю жидкость из организма, снижать отеки и очищать почки от токсинов.

  7. Полезна для кожи. Маски из тыквенной мякоти и масла помогают бороться с сухостью, улучшать состояние кожи, увлажняя её и защищая от преждевременного старения.

Тыквыенный супТыквыенный суп
Тыквыенный суп. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Вред и противопоказания тыквы

Несмотря на множество полезных свойств, тыква подходит не всем. Есть несколько ситуаций, когда этот овощ может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье:

  1. Аллергия. В редких случаях может наблюдаться индивидуальная непереносимость тыквы, проявляющаяся в виде высыпаний, зуда или отеков. Людям с аллергией на тыкву стоит избегать её употребления.

  2. Заболевания ЖКТ в острой стадии. Тыква в сыром виде может вызывать раздражение слизистой желудка и кишечника, особенно при гастрите или язве. В этом случае лучше есть тыкву в отварном или запечённом виде.

  3. Гипотония. Тыква обладает способностью снижать артериальное давление, поэтому людям с низким давлением следует употреблять её с осторожностью.

  4. Диабет. Несмотря на низкую калорийность, тыква содержит довольно много углеводов, которые могут повышать уровень сахара в крови. Людям с диабетом рекомендуется ограничивать её употребление.

Как выбрать тыкву?

При выборе тыквы важно обращать внимание на несколько факторов:

  • Цвет: Спелая тыква имеет насыщенный оранжевый или желтый цвет. Зелёные или слишком бледные плоды могут оказаться недозревшими.
  • Твердость: Тыква должна быть твёрдой, без мягких пятен и трещин. Наличие таких дефектов может свидетельствовать о начале процесса гниения.
  • Размер: Меньшие по размеру плоды, как правило, слаще и более ароматны. Крупные тыквы могут быть водянистыми и менее сладкими.
  • Плодоножка: Она должна быть сухой и твердой, что говорит о спелости плода.

Как правильно хранить тыкву

Тыква прекрасно хранится при правильных условиях. В прохладном, тёмном месте она может оставаться свежей до нескольких месяцев. Разрезанные плоды нужно хранить в холодильнике, обернув пищевой плёнкой или поместив в герметичный контейнер. Однако разрезанную тыкву лучше употребить в течение нескольких дней, так как она быстро теряет свои полезные свойства.

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