Якова Дровопилец в 2024 году: что можно и нельзя делать в этот день 22 октября

Posted 21 октября, 21:10
Published 21 октября, 21:10
Modified 21 октября, 21:10
Updated 21 октября, 21:10
В этот день православные верующие почитают память апостола Иакова Алфеева, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. В то же время в народе день ассоциируется с заготовкой дров и первыми зимними приготовлениями. Яков Студёный символизирует начало холода, что отразилось в ритуалах и приметах, связанных с этим днём.
Апостол Иаков Алфеев был одним из ближайших учеников Христа. В народе этот день получил несколько названий, одно из которых — Яков Дровопилец, так как к этому времени в деревнях начиналась активная заготовка дров для зимы. Считалось, что осенние дрова горят лучше и жарче, так как за лето из них ушла лишняя влага. В старину считали, что с этого дня земля «студится» — замерзает, что давало возможность легче перевозить дрова по подмёрзшим дорогам.
Этот день также называли Днём первой каши. По традиции, к этому времени завершались работы по обдирке и молоту зерна — ячменя, овса и пшеницы. На столах у крестьян появлялись каши из свежей крупы, а отказ от такого угощения считался дурным знаком.
1. Заготовка дров.
Главной традицией дня было заготовление дров. Считалось, что дрова, заготовленные в этот день, будут гореть особенно жарко. Люди выбирали смешанные леса для рубки, а дрова складывали до тех пор, пока не выпадет первый снег.
2. Приготовление каши.
В этот день в каждом доме обязательно варили кашу с маслом или свиным салом. Это символизировало окончание сезона зерновых работ. Пироги с кашей, выпекаемые в этот день, раздавали соседям и гостям. Отказываться от угощения считалось плохим знаком, предвещающим ссоры и неудачи.
3. Сезонные работы.
В этот день было принято заканчивать осенние полевые работы. Хозяйки обдирали и мололи зерно для зимних заготовок. Также считалось хорошей приметой начинать уборку дома к зиме, но важно было не перенапрягаться и не брать на себя слишком много работы.
1. Бездельничать или выполнять несколько дел одновременно.
Народные приметы гласят, что безделье в этот день может привлечь беды и болезни, а стремление одновременно выполнить несколько задач принесёт неудачу во всех начинаниях.
2. Заниматься шитьём и рукоделием.
Считалось, что если в этот день взяться за иглу, то одежда, сшитая или подшитая 22 октября, будет рваться и изнашиваться весь год. Также верили, что тот, кто нарушит это табу, будет весь год страдать от бытовых хлопот.
3. Начинать новые дела.
Этот день не подходит для начала новых проектов или долгосрочных работ, таких как генеральная уборка или ремонт. Все начинания могут закончиться неудачей или задержками.
4. Рассказывать о своих снах.
Сны, увиденные накануне Якова Студёного, никому не рассказывают. В народе верили, что раскрытие снов может принести несчастья или обострить старые проблемы.
5. Вспоминать старые обиды и ругаться.
Нельзя вступать в ссоры или конфликтовать с близкими. В этот день любое сквернословие или гнев могут притянуть болезни, особенно связанные с горлом или ртом.
6. Ходить в гости без подарка.
Посещение друзей или родственников без подарков считалось плохой приметой. Это могло привести к финансовым потерям как для гостя, так и для хозяев дома.
1. Появление сосулек на крышах.
Если в этот день на крышах свисают сосульки, осень затянется, и зима придёт не скоро.
2. Листья на вишне.
Если на деревьях вишни к этому дню ещё не опали листья, значит, в ближайшие дни можно ожидать оттепели.
3. Лук с толстой шелухой.
Если у лука на этот день много слоёв шелухи, это предвещает суровую зиму с сильными морозами.
4. Гололед на дорогах.
Появление гололеда указывает на приближающийся дождь или снежные осадки в ближайшие дни.
5. Первый снег.
Считается, что после первого снега до настоящей зимы остаётся 40 дней.