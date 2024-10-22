Якова Дровопилец в 2024 году: что можно и нельзя делать в этот день 22 октября

Апостол Иаков Алфеев был одним из ближайших учеников Христа. В народе этот день получил несколько названий, одно из которых — Яков Дровопилец, так как к этому времени в деревнях начиналась активная заготовка дров для зимы. Считалось, что осенние дрова горят лучше и жарче, так как за лето из них ушла лишняя влага. В старину считали, что с этого дня земля «студится» — замерзает, что давало возможность легче перевозить дрова по подмёрзшим дорогам.