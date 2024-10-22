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Posted 22 октября, 06:56

Published 22 октября, 06:56

Modified 22 октября, 06:58

Updated 22 октября, 06:58

Суд поставит точку

Житель Новосибирска избил товарища и оставил его погибать в кустах

22 октября 2024, 06:56
Фото: 1MI
Суд поставит точку
В Новосибирске под суд пойдет мужчина, который по неосторожности мог способствовать гибели своего товарища, сообщили в прокуратуре.

Все случилось летом 2024 года. На улице Ленина знакомые мужчины начали выяснять отношения. Оба они были пьяны.

Новосибирец, которому 33 года, начал бить своего оппонента. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес свою жертву в кусты и оставил умирать, предполагает следствие. Он полученных травм пострадавший скончался. Его тело нашли только через два дня случайные прохожие.

Виновника раскрыли. Мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его дело направили в суд для рассмотрения. Если вину новосибирца признают, ему грозит до 15 лет колонии. Другого мужчину осудили за попытку убийства вилами своего товарища.

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