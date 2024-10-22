Житель Новосибирска избил товарища и оставил его погибать в кустах

Новосибирец, которому 33 года, начал бить своего оппонента. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес свою жертву в кусты и оставил умирать, предполагает следствие. Он полученных травм пострадавший скончался. Его тело нашли только через два дня случайные прохожие.