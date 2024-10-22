Жители Новосибирска съедают на треть больше хлеба, чем рекомендуется

Posted 22 октября, 11:10
Published 22 октября, 11:10
Modified 22 октября, 11:12
Updated 22 октября, 11:12
Новосибирская область не только потребляет, но и активно производит хлеб. В прошлом году регион стал лидером Сибирского федерального округа, выпустив 197,3 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. Это составляет значительную часть всего объёма хлеба, производимого в Сибири.
Хлеб — важная часть ежедневного рациона, особенно если речь идёт о ржаном или цельнозерновом продукте, который диетологи считают более полезным. Однако даже такой хлеб нельзя употреблять в чрезмерных количествах. Эксперты напоминают, что переедание хлеба может негативно сказаться на здоровье, так как это высококалорийный продукт, который при избытке может привести к набору лишнего веса и нарушению обмена веществ.
Врачи рекомендуют следить за своим рационом и выбирать хлеб с низким содержанием сахара и жиров, обогащённый клетчаткой. Также важно включать в меню разнообразные источники углеводов: каши, овощи, фрукты, чтобы питание было сбалансированным.