Жители Новосибирска съедают на треть больше хлеба, чем рекомендуется

Хлеб — важная часть ежедневного рациона, особенно если речь идёт о ржаном или цельнозерновом продукте, который диетологи считают более полезным. Однако даже такой хлеб нельзя употреблять в чрезмерных количествах. Эксперты напоминают, что переедание хлеба может негативно сказаться на здоровье, так как это высококалорийный продукт, который при избытке может привести к набору лишнего веса и нарушению обмена веществ.