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Posted 22 октября, 11:10

Published 22 октября, 11:10

Modified 22 октября, 11:12

Updated 22 октября, 11:12

Жители Новосибирска съедают на треть больше хлеба, чем рекомендуется

Жители Новосибирска съедают на треть больше хлеба, чем рекомендуется

22 октября 2024, 11:10
Фото: 1MI
Жители Новосибирской области потребляют значительно больше хлеба, чем рекомендует Министерство здравоохранения. По данным Новосибирскстата, в 2023 году средний новосибирец съел 124 кг хлебобулочных изделий, что на 30 кг больше рекомендуемой нормы, составляющей 96 кг на человека в год.

Новосибирская область не только потребляет, но и активно производит хлеб. В прошлом году регион стал лидером Сибирского федерального округа, выпустив 197,3 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. Это составляет значительную часть всего объёма хлеба, производимого в Сибири.

Хлеб — важная часть ежедневного рациона, особенно если речь идёт о ржаном или цельнозерновом продукте, который диетологи считают более полезным. Однако даже такой хлеб нельзя употреблять в чрезмерных количествах. Эксперты напоминают, что переедание хлеба может негативно сказаться на здоровье, так как это высококалорийный продукт, который при избытке может привести к набору лишнего веса и нарушению обмена веществ.

Врачи рекомендуют следить за своим рационом и выбирать хлеб с низким содержанием сахара и жиров, обогащённый клетчаткой. Также важно включать в меню разнообразные источники углеводов: каши, овощи, фрукты, чтобы питание было сбалансированным.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Здоровье#Производство#Хлеб#Рацион#Диетология
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