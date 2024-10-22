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Posted 22 октября, 01:44

Published 22 октября, 01:44

Modified 22 октября, 01:46

Updated 22 октября, 01:46

Вода отравлена

Жители Новосибирской области пьют отравленную мышьяком воду

22 октября 2024, 01:44
Фото: Изображение Midjourney
Вода отравлена
В Новосибирской области фиксируют большое количество мышьяка в воде, о чем свидетельствуют данные проб.

Фиксировать превышение ПДК по мышьяку начали в регионе еще летом, в селе Целинное, что в Коченевском районе. Осенью данные лабораторных исследований показали, что уровень ядовитого вещества выше в нескольких деревнях Ордынского района.

Как уточняла администрация, нормы были завышены до девяти раз. Это показали пробы питьевой воды, передает ТАСС. Мышьяк негативно влияет на самочувствие людей.

В настоящий момент мышьяка стало больше в селах Целинное, Федосиха и Малореченка. Там проживают свыше тысячи человек. Почему вода стала грязнее, пока неизвестно. Тем временем в школах будут устанавливать системы по очистке воды.

Новосибирцы пили воду с мышьяком — кто ответит за яд из-под крана
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Мышьяк
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