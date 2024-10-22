Жители Новосибирской области пьют отравленную мышьяком воду

Posted 22 октября, 01:44
Published 22 октября, 01:44
Modified 22 октября, 01:46
Updated 22 октября, 01:46
Фиксировать превышение ПДК по мышьяку начали в регионе еще летом, в селе Целинное, что в Коченевском районе. Осенью данные лабораторных исследований показали, что уровень ядовитого вещества выше в нескольких деревнях Ордынского района.
Как уточняла администрация, нормы были завышены до девяти раз. Это показали пробы питьевой воды, передает ТАСС. Мышьяк негативно влияет на самочувствие людей.
В настоящий момент мышьяка стало больше в селах Целинное, Федосиха и Малореченка. Там проживают свыше тысячи человек. Почему вода стала грязнее, пока неизвестно. Тем временем в школах будут устанавливать системы по очистке воды.