Журналисты сравнили доступность медпомощи по беременности в разных странах

Posted 22 октября, 12:02
Published 22 октября, 12:02
Modified 22 октября, 12:29
Updated 22 октября, 12:29
Журналисты сравнили доступность медпомощи для беременных женщин и детей в Российской Федерации и других государствах, пишет kp.ru.
В РФ женщины, ожидающие ребенка, могут на ранних сроках беременности встать на учет. Это дает возможность следить за здоровьем, а также получать помощь от государства. В среднем ежемесячное пособие для вставших на учет до 12 недель беременности женщин составляет 16,8 тысячи рублей, пишет newsnn.ru.
В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) беременные женщины могут бесплатно получать консультации у различных врачей, включая гинекологов, терапевтов и стоматологов. Также предусмотрено проведение трех ультразвуковых исследований и ряда необходимых анализов. Оплата родов не требуется. При этом с 1 февраля 2024 года родители получают материнский капитал в размере 631 тысячи рублей на первого ребенка и дополнительно 202 тысячи на второго.
Для сравнения: в Америке стоимость родов в среднем составляет около 2000 долларов, и доступ к качественным медицинским услугам часто ограничен страховыми программами, которые не всегда покрывают все расходы. В других странах ситуация отличается: например, в Китае существует ОМС, однако расходы на роды могут достигать 271 000 рублей, так как провинции сами решают, какие услуги будут бесплатными. В Великобритании роды и послеродовое наблюдение бесплатны, финансируются из бюджета — на это ежегодно выделяется 10%. Во Франции государство покрывает только 70% расходов, остальное ложится на родственников. В ОАЭ доступ к бесплатной помощи зависит от типа страховки — если роженица забеременела, не состоя в браке, либо ее возраст старше, чем указано в страховке, ей не предоставляются бесплатные услуги. А в Индии большинство населения обращается к частной медицине, страховку ввели лишь для беднейших слоев населения.
Проблема бесплодия остается важной темой в России. С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало доступно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), и с тех пор проведено свыше 800 тысяч процедур. В 2023 году было осуществлено 108 700 процедур ЭКО.
С этого года мужчины и женщины, которые хотят стать родителями, могут пройти проверку репродуктивного здоровья по полису ОМС.
«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тыс. застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — сообщил председатель ФОМС Илья Баланин.
Важно отметить, что уровень социально-демографического развития страны сегодня также измеряется по коэффициенту младенческой смертности. Наивысший уровень детской смертности наблюдается в Нигерии — 73‰, тогда как самый низкий зафиксирован в Швеции — 1,9‰. В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2023 год детская смертность в России составляет 4,2‰, что значительно ниже, чем два десятилетия назад, когда этот показатель был 15,3‰. В США показатель составляет 5,4‰.