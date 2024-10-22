atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 12:02

Published 22 октября, 12:02

Modified 22 октября, 12:29

Updated 22 октября, 12:29

Журналисты сравнили доступность медпомощи по беременности в разных странах

Журналисты сравнили доступность медпомощи по беременности в разных странах

22 октября 2024, 12:02
Фото: 1MI
Вопросам здоровья беременных женщин и новорожденных детей в России уделяется повышенное внимание. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) полностью покрывает все этапы беременности, роды и последующее наблюдение за ребенком.

Журналисты сравнили доступность медпомощи для беременных женщин и детей в Российской Федерации и других государствах, пишет kp.ru.

В РФ женщины, ожидающие ребенка, могут на ранних сроках беременности встать на учет. Это дает возможность следить за здоровьем, а также получать помощь от государства. В среднем ежемесячное пособие для вставших на учет до 12 недель беременности женщин составляет 16,8 тысячи рублей, пишет newsnn.ru.

В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) беременные женщины могут бесплатно получать консультации у различных врачей, включая гинекологов, терапевтов и стоматологов. Также предусмотрено проведение трех ультразвуковых исследований и ряда необходимых анализов. Оплата родов не требуется. При этом с 1 февраля 2024 года родители получают материнский капитал в размере 631 тысячи рублей на первого ребенка и дополнительно 202 тысячи на второго.

Для сравнения: в Америке стоимость родов в среднем составляет около 2000 долларов, и доступ к качественным медицинским услугам часто ограничен страховыми программами, которые не всегда покрывают все расходы. В других странах ситуация отличается: например, в Китае существует ОМС, однако расходы на роды могут достигать 271 000 рублей, так как провинции сами решают, какие услуги будут бесплатными. В Великобритании роды и послеродовое наблюдение бесплатны, финансируются из бюджета — на это ежегодно выделяется 10%. Во Франции государство покрывает только 70% расходов, остальное ложится на родственников. В ОАЭ доступ к бесплатной помощи зависит от типа страховки — если роженица забеременела, не состоя в браке, либо ее возраст старше, чем указано в страховке, ей не предоставляются бесплатные услуги. А в Индии большинство населения обращается к частной медицине, страховку ввели лишь для беднейших слоев населения.

Проблема бесплодия остается важной темой в России. С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало доступно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), и с тех пор проведено свыше 800 тысяч процедур. В 2023 году было осуществлено 108 700 процедур ЭКО.

 

С этого года мужчины и женщины, которые хотят стать родителями, могут пройти проверку репродуктивного здоровья по полису ОМС.

«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тыс. застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — сообщил председатель ФОМС Илья Баланин.

Важно отметить, что уровень социально-демографического развития страны сегодня также измеряется по коэффициенту младенческой смертности. Наивысший уровень детской смертности наблюдается в Нигерии — 73‰, тогда как самый низкий зафиксирован в Швеции — 1,9‰. В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2023 год детская смертность в России составляет 4,2‰, что значительно ниже, чем два десятилетия назад, когда этот показатель был 15,3‰. В США показатель составляет 5,4‰.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика