Журналисты сравнили доступность медпомощи по беременности в разных странах

Для сравнения: в Америке стоимость родов в среднем составляет около 2000 долларов, и доступ к качественным медицинским услугам часто ограничен страховыми программами, которые не всегда покрывают все расходы. В других странах ситуация отличается: например, в Китае существует ОМС, однако расходы на роды могут достигать 271 000 рублей, так как провинции сами решают, какие услуги будут бесплатными. В Великобритании роды и послеродовое наблюдение бесплатны, финансируются из бюджета — на это ежегодно выделяется 10%. Во Франции государство покрывает только 70% расходов, остальное ложится на родственников. В ОАЭ доступ к бесплатной помощи зависит от типа страховки — если роженица забеременела, не состоя в браке, либо ее возраст старше, чем указано в страховке, ей не предоставляются бесплатные услуги. А в Индии большинство населения обращается к частной медицине, страховку ввели лишь для беднейших слоев населения.