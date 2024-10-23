Браконьер из Новосибирска наловил стерляди и судаков на уголовный срок

Posted 23 октября, 04:27
Published 23 октября, 04:27
Modified 23 октября, 04:29
Updated 23 октября, 04:29
Инцидент произошел в речном порту Новосибирска, вблизи ГЭС. В ночное время там решил порыбачить 52-летний житель города.
С помощью лодки и сети он выловил 14 экземпляров стерляди и 16 единиц судака. Рыбалка была незаконной. Полиция насчитала ущерб биологическим ресурсам на более чем 100 тысяч рублей.
Теперь ему грозит штраф за браконьерство до полмиллиона рублей или уголовный срок на два года. Это уже решит суд. Другие рыбаки были рады от того, что поймали огромную рыбу, которая весила 16 кг.