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Posted 23 октября, 04:27

Published 23 октября, 04:27

Modified 23 октября, 04:29

Updated 23 октября, 04:29

Рыбака сочли браконьером

Браконьер из Новосибирска наловил стерляди и судаков на уголовный срок

23 октября 2024, 04:27
Фото: 1MI
Рыбака сочли браконьером
Рыбак из Новосибирска получил штраф за незаконную ловлю рыбы, о чем проинформировали в транспортной полиции.

Инцидент произошел в речном порту Новосибирска, вблизи ГЭС. В ночное время там решил порыбачить 52-летний житель города.

С помощью лодки и сети он выловил 14 экземпляров стерляди и 16 единиц судака. Рыбалка была незаконной. Полиция насчитала ущерб биологическим ресурсам на более чем 100 тысяч рублей.

Теперь ему грозит штраф за браконьерство до полмиллиона рублей или уголовный срок на два года. Это уже решит суд. Другие рыбаки были рады от того, что поймали огромную рыбу, которая весила 16 кг.

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