Четыре новосибирца скончались от клещевого энцефалита в этом сезоне

Позднякова подчеркнула, что заболевание поражает центральную нервную систему у более чем 60% пациентов. Это вызывает серьезные опасения, так как за последние десять лет наблюдается утяжеление заболевания. При этом она отметила, что за многолетний период не было ни одного случая заражения среди полностью вакцинированных людей.