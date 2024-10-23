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Posted 23 октября, 07:18

Published 23 октября, 07:18

Modified 23 октября, 07:20

Updated 23 октября, 07:20

Клещи в Новосибирской области

Четыре новосибирца скончались от клещевого энцефалита в этом сезоне

23 октября 2024, 07:18
Фото: 1MI
Клещи в Новосибирской области
В этом сезоне клещевой энцефалит в Новосибирской области привел к четырем фактам летального исхода, сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова. Всего было зарегистрировано 79 случаев заражения энцефалитом.

Среди погибших — двое жителей Тогучинского района, а также по одному случаю в Новосибирском и Чановском районах. Кроме того, среди заболевших оказалось семь детей, трое из которых перенесли болезнь в тяжелой форме. К счастью, летальных исходов среди детей не зафиксировано.

Позднякова подчеркнула, что заболевание поражает центральную нервную систему у более чем 60% пациентов. Это вызывает серьезные опасения, так как за последние десять лет наблюдается утяжеление заболевания. При этом она отметила, что за многолетний период не было ни одного случая заражения среди полностью вакцинированных людей.

Заболеваемость клещевым энцефалитом и боррелиозом в 2024 году снизилась по сравнению с прошлым годом. В этом году было зафиксировано около 14 тысяч укусов клещей — на 20% меньше, чем в 2023 году. Тем не менее, врачи продолжают настоятельно рекомендовать жителям региона пройти вакцинацию.

Один из погибших — молодой человек, который увлекался сбором грибов и даже не знал, что был укушен клещом. Он поступил в реанимацию с серьезными симптомами поражения нервной системы и вскоре скончался.

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#Алина Гурицкая#Общество#Вакцинация#Клещ#Заболеваемость#Клещевой энцефалит#Реанимация
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