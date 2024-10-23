Даты проведения ЕГЭ в 2025 году: опубликован график выпускных экзаменов

Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ), то досрочный период его проведения начнется с 22 апреля и продлится до 17 мая. Основная часть экзаменов пройдет с 21 мая по 2 июля, а дополнительный период запланирован на со 2 по 23 сентября.