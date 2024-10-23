Даты проведения ЕГЭ в 2025 году: опубликован график выпускных экзаменов

Posted 23 октября, 10:02
Published 23 октября, 10:02
Modified 23 октября, 10:04
Updated 23 октября, 10:04
Основной период сдачи ЕГЭ начнется с 23 мая и продлится до 4 июля. В первый день экзаменов школьники будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Далее, в расписании выделены ключевые даты для основных предметов:
Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ), то досрочный период его проведения начнется с 22 апреля и продлится до 17 мая. Основная часть экзаменов пройдет с 21 мая по 2 июля, а дополнительный период запланирован на со 2 по 23 сентября.
Это расписание является предварительным, и обсуждения проекта продлятся до 1 ноября 2024 года. Поэтому возможны изменения в датах и порядке проведения экзаменов.