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Posted 23 октября, 10:02

Published 23 октября, 10:02

Modified 23 октября, 10:04

Updated 23 октября, 10:04

Выпускной экзамен

Даты проведения ЕГЭ в 2025 году: опубликован график выпускных экзаменов

23 октября 2024, 10:02
Фото: 1MI
Выпускной экзамен

В Новосибирской области опубликовали график проведения ЕГЭ

В Новосибирской области стали известны даты проведения выпускных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Проект расписания опубликовал Минобразования региона.

Даты проведения экзаменов

Основной период сдачи ЕГЭ начнется с 23 мая и продлится до 4 июля. В первый день экзаменов школьники будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Далее, в расписании выделены ключевые даты для основных предметов:

ОГЭ: важные даты

Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ), то досрочный период его проведения начнется с 22 апреля и продлится до 17 мая. Основная часть экзаменов пройдет с 21 мая по 2 июля, а дополнительный период запланирован на со 2 по 23 сентября.

Предварительное расписание

Это расписание является предварительным, и обсуждения проекта продлятся до 1 ноября 2024 года. Поэтому возможны изменения в датах и порядке проведения экзаменов.

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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирская область#ЕГЭ#Школьники#ОГЭ#Расписание#Экзамены
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