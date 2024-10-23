Доллары нового образца исчезли из банков — что происходит на самом деле

Posted 23 октября, 05:31
Published 23 октября, 05:31
Modified 23 октября, 05:33
Updated 23 октября, 05:33
Во многих банках сейчас не найти «синие» обновленные банкноты иностранной валюты. Речь идет о номинале в 100 долларов. Как отмечают в банках, клиенты не спешат продавать деньги, оттуда и возникает дефицит.
Причем в кассах остались только доллары старого образца, но в этом и проблема. Дело в том, что во многих странах отказались принимать такие купюры. Требования к деньгам стали жестче: без потертостей, разрывов и надписей. Это же стали спрашивать и в российских банках.
Получается, что купюры просто не могут принять, пишет Infopro54, а на фоне массовых отказов отмечается нехватка. Сейчас доллар можно купить за 99 рублей, а продать за 92. Авиапассажир пытался вывезти из Новосибирска тысячи долларов.