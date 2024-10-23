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Posted 23 октября, 05:31

Published 23 октября, 05:31

Modified 23 октября, 05:33

Updated 23 октября, 05:33

Куда исчезли доллары

Доллары нового образца исчезли из банков — что происходит на самом деле

23 октября 2024, 05:31
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Куда исчезли доллары

Доллары нового образца исчезли из банков в Новосибирске

Наблюдается дефицит банкнот долларов нового образца, о чем информируют сами банки.

Во многих банках сейчас не найти «синие» обновленные банкноты иностранной валюты. Речь идет о номинале в 100 долларов. Как отмечают в банках, клиенты не спешат продавать деньги, оттуда и возникает дефицит.

Причем в кассах остались только доллары старого образца, но в этом и проблема. Дело в том, что во многих странах отказались принимать такие купюры. Требования к деньгам стали жестче: без потертостей, разрывов и надписей. Это же стали спрашивать и в российских банках.

Получается, что купюры просто не могут принять, пишет Infopro54, а на фоне массовых отказов отмечается нехватка. Сейчас доллар можно купить за 99 рублей, а продать за 92. Авиапассажир пытался вывезти из Новосибирска тысячи долларов.

Более 50 тысяч долларов пыталась вывезти в Китай авиапассажирка из Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Доллар#Дефицит#Деньги#Банк
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