Дорожные рабочие избили новосибирцев лопатами: Бастрыкин взял дело под контроль

События развернулись возле дома №54 по улице Горский. Местные жители сообщили, что дорожные рабочие напали на двух прохожих с лопатами и ломами. В ходе потасовки рабочие не только применили физическую силу, но и угрожали убить пострадавших. Что стало причиной конфликта, пока неясно, но свидетельства очевидцев говорят о том, что даже при прибытии полиции рабочие продолжали вести себя агрессивно, обещая расправу.