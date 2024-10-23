Дорожные рабочие избили новосибирцев лопатами: Бастрыкин взял дело под контроль

Posted 23 октября, 01:39
Published 23 октября, 01:39
Modified 23 октября, 01:41
Updated 23 октября, 01:41
События развернулись возле дома №54 по улице Горский. Местные жители сообщили, что дорожные рабочие напали на двух прохожих с лопатами и ломами. В ходе потасовки рабочие не только применили физическую силу, но и угрожали убить пострадавших. Что стало причиной конфликта, пока неясно, но свидетельства очевидцев говорят о том, что даже при прибытии полиции рабочие продолжали вести себя агрессивно, обещая расправу.
Полиция, прибывшая на место инцидента, приняла заявления от обеих сторон конфликта. По словам очевидцев, рабочие не только не остановились при виде стражей порядка, но и продолжали оскорблять пострадавших в их присутствии. Всего заявления в полицию подали четыре человека.
Интерес к делу проявил Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалёву доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), что указывает на серьёзность происходящего.