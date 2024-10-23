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Posted 23 октября, 01:39

Published 23 октября, 01:39

Modified 23 октября, 01:41

Updated 23 октября, 01:41

Лопаты рабочих

Дорожные рабочие избили новосибирцев лопатами: Бастрыкин взял дело под контроль

23 октября 2024, 01:39
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Лопаты рабочих

Бастрыкин взял на контроль избиение новосибирцев лопатами

В Новосибирске произошёл инцидент с участием дорожных рабочих, который привлёк внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Конфликт с избиением лопатами привёл к возбуждению уголовного дела по статье «Хулиганство».

События развернулись возле дома №54 по улице Горский. Местные жители сообщили, что дорожные рабочие напали на двух прохожих с лопатами и ломами. В ходе потасовки рабочие не только применили физическую силу, но и угрожали убить пострадавших. Что стало причиной конфликта, пока неясно, но свидетельства очевидцев говорят о том, что даже при прибытии полиции рабочие продолжали вести себя агрессивно, обещая расправу.

Кадры потасовкиКадры потасовки
Кадры потасовки. Фото: tg / Горский микрорайон Новосибирск

Полиция, прибывшая на место инцидента, приняла заявления от обеих сторон конфликта. По словам очевидцев, рабочие не только не остановились при виде стражей порядка, но и продолжали оскорблять пострадавших в их присутствии. Всего заявления в полицию подали четыре человека.

Интерес к делу проявил Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалёву доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), что указывает на серьёзность происходящего.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#СКР#Александр Бастрыкин#Потасовка#Хулиганство#Агрессия
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