Филиппова канитель 24 октября: запрты, традиции и приметы на погоду

Святой Филипп родился в городе Кесария в Палестине. Он был женат, воспитал четырех дочерей, каждая из которых обладала даром пророчества. Филипп был известен своей благочестивой жизнью и порядочностью. Это привело к тому, что его рукоположили в диаконы Иерусалимской церкви, где он занимался заботой о нуждающихся, помогал бедным, вдовам и сиротам. Во время гонений на христиан, Филипп продолжил свое служение, проповедуя в Самарии, где, по преданию, крестил евнуха, служившего при дворе эфиопской царицы.