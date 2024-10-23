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Posted 23 октября, 12:08

Published 23 октября, 12:08

Modified 23 октября, 12:10

Updated 23 октября, 12:10

Филиппова канитель 24 октября

Филиппова канитель 24 октября: запрты, традиции и приметы на погоду

23 октября 2024, 12:08
Фото: 1MI
Филиппова канитель 24 октября

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24 октября в России и православных странах отмечают день, который в народе получил название Филиппова канитель. Этот праздник связан с памятью святого Филиппа, одного из семидесяти апостолов. Однако, в сознании крестьян, он больше ассоциировался с погодой и непростыми дорожными условиями.

Святой Филипп и его деяния

Святой Филипп родился в городе Кесария в Палестине. Он был женат, воспитал четырех дочерей, каждая из которых обладала даром пророчества. Филипп был известен своей благочестивой жизнью и порядочностью. Это привело к тому, что его рукоположили в диаконы Иерусалимской церкви, где он занимался заботой о нуждающихся, помогал бедным, вдовам и сиротам. Во время гонений на христиан, Филипп продолжил свое служение, проповедуя в Самарии, где, по преданию, крестил евнуха, служившего при дворе эфиопской царицы.

Значение апостольского служения Филиппа заключается в распространении христианства на Ближнем Востоке. Его проповедь охватывала множество городов и деревень, где он исцелял людей, изгонял злых духов и обращал язычников в веру. Святой Филипп дожил до глубокой старости и скончался в мире, оставив после себя след в истории как один из ранних апостолов христианства.

Народные традиции и обычаи Филипповой канители

Ветрянные мельницыВетрянные мельницы
Ветрянные мельницы. Фото: 1MI

Филиппова канитель — это не просто день памяти святого. В народе этот праздник стал синонимом сложной и продолжительной работы. Слово «канитель» означает долгий, кропотливый процесс, как и сам труд, который в этот день начинался в крестьянских хозяйствах. В старину именно на Филиппову канитель крестьяне приступали к помолу зерна на мельницах. Процесс этот был непростым и требовал большого внимания и усердия.

Помимо этого, Филиппова канитель отмечалась как начало распутицы — времени, когда дороги становились непроходимыми из-за дождей и слякоти. Именно отсюда и возникла народная пословица: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло». Это говорилось в тех случаях, когда слякоть и грязь затрудняли передвижение по деревням.

Погодные приметы на Филиппову канитель

24 октября считался важным днем для наблюдения за природными явлениями. Считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет следующий год, особенно в финансовом плане.

Гадание по природеГадание по природе
Гадание по природе. Фото: 1MI

Вот несколько ключевых примет, связанных с Филипповой канителью:

  1. Снег не растаял — будет прибыльный год. Если 24 октября на землю выпадал снег и не таял, это сулило хороший урожай и достаток в следующем году. Но если снега не было или он сразу таял, это предвещало тяжелые времена и нехватку денег.

  2. Листопад — к трудностям. Продолжающийся листопад в этот день считался неблагоприятным знаком. Это говорило о том, что следующий год будет полон забот и трудностей, особенно финансовых.

  3. Лёд на реке — к удаче в делах. Одной из важнейших традиций было прогуливаться по замерзшей реке. Считалось, что это принесет удачу в бизнесе и поможет избежать финансовых потерь. Однако в наши дни такое поверье может быть небезопасным, поэтому лучше ограничиться символическими действиями.

  4. Ясные звезды — к морозам. Если вечером небо было ясным и звезды ярко сияли, это сулило наступление холодов. А если виднелся туман — ожидалась оттепель.

Запреты и рекомендации на Филиппову канитель

Как и в большинстве народных праздников, Филиппова канитель сопровождается определенными запретами и рекомендациями, соблюдение которых считалось залогом благополучия.

Запреты на Филиппову канительЗапреты на Филиппову канитель
Запреты на Филиппову канитель. Фото: 1MI
  • Не бери в руки острые предметы. В этот день было категорически запрещено работать с ножами, ножницами или другими острыми предметами, так как любое ранение или порез могло заживать долго и болезненно.
  • Не играй с огнем. Избегание огня также входило в список запретов, так как считалось, что это может привлечь нечистую силу или стать причиной беды.
  • Не смотри на ворон. Вороны всегда ассоциировались с плохими предзнаменованиями, и если на Филиппову канитель крестьянин увидел ворону, то ожидались трудности и несчастья.

На Филиппову канитель также старались не заключать браки и не проводить помолвки, так как считалось, что это может привести к несчастью в семейной жизни. Однако незамужние девушки могли молиться святому Филиппу о достойном женихе.

Праздничные традиции

Филиппова канитель была удачным временем для женских посиделок и рукоделия. Женщины собирались вместе у самой старшей в доме, где занимались вышиванием или шитьем. Это было не просто время для труда, но и для общения, обмена новостями и обсуждения житейских вопросов. Считалось, что любая работа, выполненная в этот день, будет успешной и принесет удачу.

Работы на фермеРаботы на ферме
Работы на ферме. Фото: 1MI

Также в этот день необходимо было провести уборку в доме. Наведение порядка символизировало подготовку к зиме и обеспечивало, что в течение года в семье будет царить порядок и благополучие. Если не убрать дом на Филиппову канитель, то следующий год пройдет в неразберихе.

Филиппова канитель в современном мире

Хотя многие традиции и обычаи уже забыты, праздник Филипповой канители остается символом перехода к зиме. Он напоминает о важности упорного труда, подготовки к холодному сезону и внимательного отношения к погоде. В современном мире люди все меньше обращаются к старинным приметам, но элементы традиций все еще живы в народной памяти.

Этот день можно посвятить не только воспоминаниям о древних обычаях, но и использованию его как возможность начать новые дела, навести порядок в жизни и доме, чтобы следующий год был удачным и плодотворным.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Праздник#Религия#Традиции#Приметы#Запреты
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