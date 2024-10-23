Из Новосибирска выдворят сотрудника маркетплейса из Кубы

Posted 23 октября, 06:43
Published 23 октября, 06:43
Modified 23 октября, 06:45
Updated 23 октября, 06:45
Сотрудники миграционной службы провели рейд на одном из складов города и обнаружили кубинца, который не имел документов, подтверждающих законное пребывание в стране. Суд, рассмотрев дело, назначил ему штраф в размере 2000 рублей и вынес постановление о его административном выдворении за пределы России.
Согласно данным ФССП, такие меры применяются ежедневно к мигрантам, нарушающим режим пребывания в стране. В ведомстве отметили, что чаще всего подобные нарушения фиксируются у граждан из стран СНГ, таких как Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Однако в этот раз речь шла о гражданине Кубы — стране, представители которой редко попадают под административные санкции за нарушения миграционного законодательства.
С начала 2024 года из Новосибирской области выдворили 2545 мигрантов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мигранты, находящиеся в России без законных оснований, сталкиваются с возможностью не только административного штрафа до 5000 рублей, но и выдворением из страны.