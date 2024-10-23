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Posted 23 октября, 06:43

Published 23 октября, 06:43

Modified 23 октября, 06:45

Updated 23 октября, 06:45

Кубинца выдворяют из Новосибирска

Из Новосибирска выдворят сотрудника маркетплейса из Кубы

23 октября 2024, 06:43
Фото: 1MI
Кубинца выдворяют из Новосибирска
В Новосибирске судебные приставы задержали мигранта с Кубы, работавшего на складе одного из маркетплейсов. Во время рейда выяснилось, что мужчина находился на территории России незаконно. Об этом сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Сотрудники миграционной службы провели рейд на одном из складов города и обнаружили кубинца, который не имел документов, подтверждающих законное пребывание в стране. Суд, рассмотрев дело, назначил ему штраф в размере 2000 рублей и вынес постановление о его административном выдворении за пределы России.

Согласно данным ФССП, такие меры применяются ежедневно к мигрантам, нарушающим режим пребывания в стране. В ведомстве отметили, что чаще всего подобные нарушения фиксируются у граждан из стран СНГ, таких как Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Однако в этот раз речь шла о гражданине Кубы — стране, представители которой редко попадают под административные санкции за нарушения миграционного законодательства.

С начала 2024 года из Новосибирской области выдворили 2545 мигрантов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мигранты, находящиеся в России без законных оснований, сталкиваются с возможностью не только административного штрафа до 5000 рублей, но и выдворением из страны.

За год из Новосибирской области выгнали больше 2,5 тысяч мигрантов-нелегалов
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мигранты#Штрафы#Куба
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