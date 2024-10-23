Из Новосибирска выдворят сотрудника маркетплейса из Кубы

С начала 2024 года из Новосибирской области выдворили 2545 мигрантов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мигранты, находящиеся в России без законных оснований, сталкиваются с возможностью не только административного штрафа до 5000 рублей, но и выдворением из страны.