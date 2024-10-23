Избиение сироты опровергли в новосибирском колледже — депутата обвинили во лжи

Posted 23 октября, 06:27
Published 23 октября, 06:27
Modified 23 октября, 06:29
Updated 23 октября, 06:29
Инцидент произошел в архитектурном колледже. Депутат Роман Яковлев заявил, что там избили сироту. Сделали это трое студентов в стенах образовательного учреждения. Также была информация, что учащиеся принадлежали к движению АУЕ*. Однако у колледжа другая версия.
Директор объяснил, что избиение не несло массовый характер, это была небольшая стычка, которую предотвратили. Кроме того, студенты не имели отношения к экстремистской организации, запрещенной в России, пишет «Прецедент». Полиция не нашла никакого криминала в этой ситуации.
Вскрылись и другие подробности. Администрация колледжа даже не знала, что пострадавший является сиротой, так как при подаче документов об этом не проинформировали. Известно, что парень живет с опекуншей, причем при странных условиях: в его доме множество камер, а проживает он совсем один, под контролем женщины, получающей деньги за опеку.
Ранее инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Проводится расследование по факту халатности, так как депутат говорил, что директор о конфликте замалчивал и никаких действий не совершал. Народного избранника обвинили в распространении недостоверной информации. В колледже после случившегося со всеми студентами должны провести воспитательную работу.
*признана экстремистской организацией на территории РФ.