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Posted 23 октября, 06:27

Published 23 октября, 06:27

Modified 23 октября, 06:29

Updated 23 октября, 06:29

Массовую драку опровергают

Избиение сироты опровергли в новосибирском колледже — депутата обвинили во лжи

23 октября 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Массовую драку опровергают

Массовое избиение сироты отрицают в новосибирском колледже

В Новосибирске был избит студент-сирота: скандал обернулся новыми поворотами, сообщили в колледже.

Инцидент произошел в архитектурном колледже. Депутат Роман Яковлев заявил, что там избили сироту. Сделали это трое студентов в стенах образовательного учреждения. Также была информация, что учащиеся принадлежали к движению АУЕ*. Однако у колледжа другая версия.

Директор объяснил, что избиение не несло массовый характер, это была небольшая стычка, которую предотвратили. Кроме того, студенты не имели отношения к экстремистской организации, запрещенной в России, пишет «Прецедент». Полиция не нашла никакого криминала в этой ситуации.

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Вскрылись и другие подробности. Администрация колледжа даже не знала, что пострадавший является сиротой, так как при подаче документов об этом не проинформировали. Известно, что парень живет с опекуншей, причем при странных условиях: в его доме множество камер, а проживает он совсем один, под контролем женщины, получающей деньги за опеку.

Ранее инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Проводится расследование по факту халатности, так как депутат говорил, что директор о конфликте замалчивал и никаких действий не совершал. Народного избранника обвинили в распространении недостоверной информации. В колледже после случившегося со всеми студентами должны провести воспитательную работу.

 

*признана экстремистской организацией на территории РФ.

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