Избиение сироты опровергли в новосибирском колледже — депутата обвинили во лжи

Вскрылись и другие подробности. Администрация колледжа даже не знала, что пострадавший является сиротой, так как при подаче документов об этом не проинформировали. Известно, что парень живет с опекуншей, причем при странных условиях: в его доме множество камер, а проживает он совсем один, под контролем женщины, получающей деньги за опеку.