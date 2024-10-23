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Posted 22 октября, 21:41

Published 22 октября, 21:41

Modified 22 октября, 21:41

Updated 22 октября, 21:41

Туман в Новосибирске

Изморозь и снег ожидаются в Новосибирской области: прогноз погоды на 23 октября

22 октября 2024, 21:41
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Туман в Новосибирске

В Новосибирской области ожидается изморозь и снег

23 октября жителей Новосибирской области и Новосибирска ожидает переменчивая погода с приходом первых признаков зимы. Ночные температуры в регионе опустятся ниже нуля, что приведет к образованию туманов и изморози в утренние часы, создавая на дорогах и тротуарах скользкие участки.

Погода в Новосибирской области

Ночь в регионе будет прохладной — температура воздуха ожидается от 0 до -5 градусов. В большинстве районов сохранится переменная облачность, без осадков, однако на северо-востоке местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем потеплеет до +3…+8 градусов, местами пройдут небольшие дожди. Также ночью и утром возможны туманы с изморозью. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем усилится до 4-9 м/с.

Погода в Новосибирской областиПогода в Новосибирской области
Погода в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Погода в Новосибирске

В Новосибирске ночью температура опустится до -2…0 градусов, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов, возможны небольшие дожди. Облака будут чередоваться с прояснениями, создавая переменную облачность. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Погода в НовосибирскеПогода в Новосибирске
Погода в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Погода в Новосибирске по данным Gismeteo

По данным Gismeteo, ночью температура в Новосибирске составит 0…+1 градус, днем будет чуть прохладнее — +3…+5 градусов. Прогнозируется вероятность дождя, а скорость ветра может достигать 5 м/с.

Погода в НовосибирскеПогода в Новосибирске
Погода в Новосибирске. Фото: Gismeteo

Отметим, что сейчас в Новосибирской облсти наступает похолодание. Однако, по прогнозам синоптиков, снег выпадет лишь в середине ноября.

Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Туман#Температура#Снег#Дождь#Прогноз погоды
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