Изморозь и снег ожидаются в Новосибирской области: прогноз погоды на 23 октября

Ночь в регионе будет прохладной — температура воздуха ожидается от 0 до -5 градусов. В большинстве районов сохранится переменная облачность, без осадков, однако на северо-востоке местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем потеплеет до +3…+8 градусов, местами пройдут небольшие дожди. Также ночью и утром возможны туманы с изморозью. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем усилится до 4-9 м/с.