Изморозь и снег ожидаются в Новосибирской области: прогноз погоды на 23 октября

Posted 22 октября, 21:41
Published 22 октября, 21:41
Modified 22 октября, 21:41
Updated 22 октября, 21:41
Ночь в регионе будет прохладной — температура воздуха ожидается от 0 до -5 градусов. В большинстве районов сохранится переменная облачность, без осадков, однако на северо-востоке местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем потеплеет до +3…+8 градусов, местами пройдут небольшие дожди. Также ночью и утром возможны туманы с изморозью. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем усилится до 4-9 м/с.
В Новосибирске ночью температура опустится до -2…0 градусов, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов, возможны небольшие дожди. Облака будут чередоваться с прояснениями, создавая переменную облачность. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
По данным Gismeteo, ночью температура в Новосибирске составит 0…+1 градус, днем будет чуть прохладнее — +3…+5 градусов. Прогнозируется вероятность дождя, а скорость ветра может достигать 5 м/с.
Отметим, что сейчас в Новосибирской облсти наступает похолодание. Однако, по прогнозам синоптиков, снег выпадет лишь в середине ноября.