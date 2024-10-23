Когда ляжет снег в Новосибирске: синоптики дали прогноз на снежный покров

За последние пять лет дата установления снежного покрова варьировалась. В 2016 году снег выпал уже 6 октября, а в 2022 — только 8 декабря. В 2021 году постоянный снег лег 1 ноября, в 2020 — 12 ноября. В этом году, по мнению синоптиков, устойчивый снежный покров в Новосибирске можно ожидать не раньше начала ноября.