Когда ляжет снег в Новосибирске: синоптики дали прогноз на снежный покров

Posted 23 октября, 10:02
Published 23 октября, 10:02
Modified 23 октября, 10:04
Updated 23 октября, 10:04
Сейчас синоптики не ожидают интенсивных снегопадов, которые могли бы привести к образованию устойчивого снежного покрова. На протяжении этой недели в Новосибирске пройдут дожди, и хотя температура в конце октября может немного понизиться, осадки останутся незначительными.
«На этой неделе не прогнозируется установления снежного покрова. Если и выпадет снег, то он будет временным», — рассказали в Западно-Сибирском гидроетцентре.
Ноябрь в Новосибирске, как правило, считается снежным и пасмурным месяцем. Средняя температура днем ожидается на уровне -5 градусов, а ночные заморозки могут достигать -10.
Синоптики прогнозируют, что с началом ноября могут начаться настоящие снегопады, которые приведут к образованию постоянного снежного покрова. Прогнозируется около 17 дней со снегом и всего 2 дождливых дня. Таким образом, синоптики утверждают, что ноябрь будет насыщен снегопадами, но сильных морозов не ожидается.
За последние пять лет дата установления снежного покрова варьировалась. В 2016 году снег выпал уже 6 октября, а в 2022 — только 8 декабря. В 2021 году постоянный снег лег 1 ноября, в 2020 — 12 ноября. В этом году, по мнению синоптиков, устойчивый снежный покров в Новосибирске можно ожидать не раньше начала ноября.
С учетом долгосрочных прогнозов, жители города могут уже сейчас подготовиться к предстоящим зимним условиям, заранее позаботившись о замене резины на автомобилях и выборе теплой одежды, а также следует завершить необходимые дела на дачных участках.