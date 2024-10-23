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Posted 23 октября, 10:27

Published 23 октября, 10:27

Modified 23 октября, 10:29

Updated 23 октября, 10:29

В колледже сейчас проходят проверки

Конфликт с избиением сироты в новосибирском колледже обрел новые детали — кому верить

23 октября 2024, 10:27
Фото: «Яндекс.Карты»
В колледже сейчас проходят проверки

В Новосибирске появились новые подробности конфликта с избиением сироты

В новосибирском колледже произошла весьма непонятная ситуация с возможным избиением сироты: родители раскрыли новые детали.

Резонанс случился в архитектурном колледже. Об избиении сироты студентами рассказал депутат Роман Яковлев, позже его обвинили во лжи. Ситуацией даже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Родители и директор колледжа рассказали свою версию случившегося. По словам опекуна пострадавшего подростка, его избили двое парней, третий участник просто наблюдал. Администрация якобы не предприняла никаких мер и утаила конфликт, а также мать обвинила ребят к причастности движения АУЕ*, пишет «Сибкрай».

Вторая сторона скандала — матери обвиненных в издевательствах парней, заявляют, что никакой драки не было, а их сыновья — не хулиганы. По их словам, студенты хорошо общались и просто играли. Игра зашла чуть далеко, когда ребята толкались, а одному из них стало плохо. Также родители отрицают причастность их детей к экстремистской организации.

Директор колледжа Сергей Аверьяскин тоже уверен в этой версии. Примечательно, но родители пытались связаться с опекуном пострадавшего мальчика, но женщина не приходила даже по просьбе полиции, но конфликт пыталась развивать и дальше. Кому сейчас верить, разберется следствие, так как возбуждено дело о халатности. Руководитель образовательного учреждения отмечает, что эта история негативно сказывается на работе колледжа.

*Решением Верховного суда РФ от 17 августа 2020 года международное общественное движение АУЕ* признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории РФ.

В новосибирском колледже студенты избили сироту
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