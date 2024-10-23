Конфликт с избиением сироты в новосибирском колледже обрел новые детали — кому верить

Директор колледжа Сергей Аверьяскин тоже уверен в этой версии. Примечательно, но родители пытались связаться с опекуном пострадавшего мальчика, но женщина не приходила даже по просьбе полиции, но конфликт пыталась развивать и дальше. Кому сейчас верить, разберется следствие, так как возбуждено дело о халатности. Руководитель образовательного учреждения отмечает, что эта история негативно сказывается на работе колледжа.



*Решением Верховного суда РФ от 17 августа 2020 года международное общественное движение АУЕ* признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории РФ.