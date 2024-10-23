«Консенсуса не нашли» — новосибирцам повторно представили проект парка «Усть-Тула»

Posted 23 октября, 09:20
Published 23 октября, 09:20
Modified 23 октября, 09:22
Updated 23 октября, 09:22
Более 100 горожан пришли на повторную презентацию видения разработчиками рекреационной зоны на территории Бугринского леса, в левобережной пойме Оби. Ранее представленный проект вызвал неоднозначную реакцию местных жителей. Многие считали неуместным создание развлекательного парка на территории, которая ранее входила в состав городских лесов.
«Я очень рада, что жители окончательно приняли наш проект НОО парка Усть-Тула! Ура!!!», — написала в соцсетях бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, которая ранее курировала работу над проектом.
Однако, как сообщила редакции Atas.Info одна из лидеров инициативной группы в защиту Бугринского леса Олеся Гречко, никакого единого мнения по поводу проекта у жителей после повторной презентации так и не сформировано.
«На многие вопросы, которые мы заранее, еще в сентябре отправляли разработчикам, они не ответили, а те, на которые решили ответить, перевернули и исказили так, чтобы прозвучала информация, выгодная им», — рассказала активистка.
Один из ключевых спорных моментов, сквозная дорога от ЛДС до улицы Аникина, которую собираются проложить параллельно берегу Оби, по-прежнему остается в проекте. На опасения жителей Бугринского микрорайона, что по уже существующей дороге, которая ведет в частный сектор, двинутся сотни машин, мест для парковок которых попросту не существует, прозвучал ответ, мол, мы уберем обозначение этой дороги из картографического сервиса 2GIS, и никто о ней не узнает.
Не изменились и планы строительства так называемого острога на острове вблизи берега. Как отмечает гражданская активистка Елена Гавровская, эта часть проекта выглядит крайне сомнительно. На кадастровой карте этот остров не значится, мэрия не является его собственником. Отсюда возникает вопрос — на каком основании объект, построенный на несуществующем острове, будет легализован и поставлен на муниципальный баланс?
«Считаю, что данный проект означает исключительно растрату бюджетных средств ни на что и в никуда. Прошу пресечь этот бардак, беспредел и бездумное швыряние бюджетных средств на очередные бессмысленные авантюры», — говорится в обращении, которое активистка отправила на имя руководителя департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова.
По словам Олеси Гречко, в ходе дискуссии практически не затронули экологические проблемы, которые могут возникнуть при реализации проекта, попросту не хватило времени. Однако на просьбу людей организовать еще одну подобную встречу проектировщики парка ответили отказом, предложив направлять им письменные запросы.
В свою очередь, влиятельная общественная организация «Бугринский комитет» позитивно оценивает итоги встречи, упрекая некоторых активистов в излишней эмоциональности.
«Были даны ответы на основные волнующие жителей вопросы, в том числе и про подъездные пути в проектируемый парк, сквозной проезд через территорию нашего микрорайона. Такого проезда не будет. Вопрос же по оставлению автотранспорта на улицах микрорайона Бугринский, примыкающих к территории будущего парка, пока остаётся открытым и находится в проработке, чтобы в конечном итоге не были созданы неудобства для местных жителей. В целом были даны исчерпывающие ответы для данного этапа дизайн — проекта», — говорится в официальном паблике организации в социальной сети ВКонтакте.
Предполагается, что обсуждение спорных моментов продолжится в рамках ранее созданной рабочей группы, в которую входят представители муниципалитета и активисты из числа жителей Левобережья. Ближайшее заседание намечено на 31 октября.
Согласно проекту парка «Усть-Тула», кроме создания сети прогулочных и велодорожек, в зеленой зоне предусмотрено строительство макета старинного острога, о котором говорилось выше, и так называемой ремесленной слободы, где предполагается устраивать мастер-классы. Должны появиться рестораны, верфь и площадка для занятий экстремальными видами спорта.
О сроках завершения разработки проектно-сметной документации и начале строительных работ пока не сообщается.