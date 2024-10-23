«Консенсуса не нашли» — новосибирцам повторно представили проект парка «Усть-Тула»

Один из ключевых спорных моментов, сквозная дорога от ЛДС до улицы Аникина, которую собираются проложить параллельно берегу Оби, по-прежнему остается в проекте. На опасения жителей Бугринского микрорайона, что по уже существующей дороге, которая ведет в частный сектор, двинутся сотни машин, мест для парковок которых попросту не существует, прозвучал ответ, мол, мы уберем обозначение этой дороги из картографического сервиса 2GIS, и никто о ней не узнает.