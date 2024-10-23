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Posted 23 октября, 09:13

Published 23 октября, 09:13

Modified 23 октября, 09:15

Updated 23 октября, 09:15

Пожар в Бердске

Крупный пожар в Бердске — есть пострадавшие

23 октября 2024, 09:13
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Пожар в Бердске

Один человек пострадал во время крупного пожара в Бердске

На улице Рогачева в Бердске произошел серьезный пожар, в результате которого огнем были охвачены два частных дома и два гаража. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС, задействовавших 4 единицы специальной техники. Локализация пожара была выполнена в кратчайшие сроки, что помогло избежать дальнейшего распространения огня и минимизировать ущерб.

Во время пожара один мужчина получил ожоги лица и был госпитализирован. В настоящее время его состояние неизвестно, однако медики продолжают следить за его здоровьем.

Работы по тушению пожара продолжаются. Специалисты МЧС делают все возможное для полной ликвидации очагов возгорания и предотвращения возможных повторных вспышек.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Пожар#Ожоги#Пострадавший#Возгорание
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