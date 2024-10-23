Крупный пожар в Бердске — есть пострадавшие

Posted 23 октября, 09:13
Published 23 октября, 09:13
Modified 23 октября, 09:15
Updated 23 октября, 09:15
На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС, задействовавших 4 единицы специальной техники. Локализация пожара была выполнена в кратчайшие сроки, что помогло избежать дальнейшего распространения огня и минимизировать ущерб.
Во время пожара один мужчина получил ожоги лица и был госпитализирован. В настоящее время его состояние неизвестно, однако медики продолжают следить за его здоровьем.
Работы по тушению пожара продолжаются. Специалисты МЧС делают все возможное для полной ликвидации очагов возгорания и предотвращения возможных повторных вспышек.