Крупный пожар в Бердске — есть пострадавшие

Один человек пострадал во время крупного пожара в Бердске

На улице Рогачева в Бердске произошел серьезный пожар, в результате которого огнем были охвачены два частных дома и два гаража. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.