Льготные кредиты под 6% годовых: условия получения и требования банков в текущем году

Рекомендуется подавать заявки одновременно в несколько банков, участвующих в программе льготного кредитования. Это увеличивает вероятность получения положительного решения и позволяет выбрать наиболее выгодные условия. При этом следует учитывать, что каждая заявка отражается в кредитной истории, поэтому не стоит обращаться более чем в 3-4 банка одновременно.