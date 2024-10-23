Лже-врачи предлагают жителям Новосибирска пройти диспансеризацию

Posted 23 октября, 11:18
Published 23 октября, 11:18
Modified 23 октября, 11:20
Updated 23 октября, 11:20
Мошенники звонят жителям Новосибирской области и предлагают пройти диспансеризацию. Аферисты представляются врачами.
Сибиряков просят подтвердить в Госуслугах запись на обязательную диспансеризацию. На телефоны пациентов приходит фальшивый код, а назвав его, новосибирцы теряют доступ к Госуслугам и все привязанные к ним данные.
Горожан попросили быть внимательнее при таких разговорах и не попадаться на уловки мошенников. Ранее мы назвали самые частные разводы от аферистов.