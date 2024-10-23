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Posted 23 октября, 11:18

Published 23 октября, 11:18

Modified 23 октября, 11:20

Updated 23 октября, 11:20

Важно не поддаваться таким уловкам

Лже-врачи предлагают жителям Новосибирска пройти диспансеризацию

23 октября 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Важно не поддаваться таким уловкам
В Новосибирской области мошенники обманывают пациентов фальшивой диспансеризацией, о чем сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.

Мошенники звонят жителям Новосибирской области и предлагают пройти диспансеризацию. Аферисты представляются врачами.

Сибиряков просят подтвердить в Госуслугах запись на обязательную диспансеризацию. На телефоны пациентов приходит фальшивый код, а назвав его, новосибирцы теряют доступ к Госуслугам и все привязанные к ним данные.

Горожан попросили быть внимательнее при таких разговорах и не попадаться на уловки мошенников. Ранее мы назвали самые частные разводы от аферистов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Госуслуги#Больница#Мошенники#Обман#Диспансеризация
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