Накануне саммита БРИКС на вокзале Казани открыли бизнес-зал

На сегодня бизнес-залы нового формата открыты еще на 13 крупнейших российских вокзальных комплексах: Павелецком, Ленинградском и Восточном — в Москве, Московском — в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Ростов-Главный, Нижний Новгород, Сочи, Петрозаводск, Волгоград, Иваново, Уфа, Владивосток и Адлер.