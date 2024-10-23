Нелегальную шашлычную у ЦУМа снесли в Новосибирске

Posted 23 октября, 04:51
Published 23 октября, 04:51
Modified 23 октября, 04:53
Updated 23 октября, 04:53
Объект находился на проспекте Димитрова, 7, недалеко от ЦУМа. Приставы через суд обязали бизнесмена снести нелегальную постройку, однако делать он это не спешил. Новосибирец пытался оспорить снос.
Тогда на собственника завели уголовное дело. От нелегальной точки общепита избавились. Раньше там находилась шашлычная, а теперь руины.
Если вы знаете, где еще в Новосибирске расположены нелегальные заведения общепита, то сообщите в нашу редакцию с помощью бота @Atasinfo_bot в Telegram.